Hanımefendi Elif Makas, Öğrencilerin El Emeği Ürünlerinin Sergi Açılışını Yaptı

Sayın Valimiz Mehmet Makas'ın Eşi Hanımefendi Elif Makas, Milli İrade Özel Eğitim Uygulama Okulu Öğrencilerinin el emeği ürünlerinden oluşan serginin açılışını yaptı.

Bakır Evinde açılan sergiyi gezen Hanımefendi, öğrencilerin yaptığı ürünleri inceleyerek, başarılı çalışmalarından dolayı öğrencileri tebrik etti.

Sergide yer alan ve daha sonra üretilecek ürünlerin Bakır Evi içinde bulunan satış mağazasında teşhir ve satışının yapılacağını belirten Hanımefendi Elif Makas, emeği geçenlere teşekkür etti.

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