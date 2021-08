"Hanımar" pazarı kadın girişimcilerini arıyor

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 3 Ağustos günü yaptığı açıklamada gezici pazar olarak hazırlanan "Hanımar"da tezgah açacak 20 kadın için başvurular almaya başladıklarını söyledi.

"'Hanımar' pazarını kurmak için bir aradayız"

Göreve geldikleri ilk günden bu yana her zaman kadınlar ile çalışmayı ön planda tuttuklarını belirten Helvacıoğlu, "Kooperatiflerimizle, pazarlarımızla ve belediye çalışmalarımızla kadınlarımızı hayata daha da fazla dahil etmek için çalışmalar başlattık. Bugün yine kadınlarımızın üretim ve ticarete katılacağı 'Hanımar' pazarını kurmak için bir aradayız. El emeğinden ürünler başta olmak üzere 'Hanımar' pazarında; takı, toka, oyuncak, çiçek, dantel, oya, nevresim gibi birçok ürün satılabilecek. 'Hanımar' pazarımız nefes yolunda kurulacak ancak gezici pazar olacak. Mücavir alanlarımız başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde de organizasyonlar ile satış yapacaklar. Pazarımıza 20 stant ile başlıyoruz, talebe göre bu sayıyı daha da arttıracağız." dedi.

"Kadınların üretime katkısının sürekli hale gelmesini desteklemek amacıyla yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz"

Mustafa Helvacıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kadınlarımızın gücü ile 'Hanımar' pazarımızı canlandırıp, kent ekonomisine daha çok katkı koyacak pozisyona getireceğimize inancımız sonsuz. Kadınların üretime katkısının sürekli hale gelmesini desteklemek amacıyla yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. 'Hanımar' pazarında satış yapmak isteyen kadınlarımız belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabilirler. Siz yeter ki hayata daha da çok katılacağız deyin belediyeniz her zaman yanınızda olacaktır."

"Tüm kadınlarımızı hanımar pazarımıza bekliyoruz"

Kadın elinin değdiği her yerin, yapılan her işin daha güzel olacağı inancıyla çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Helvacıoğlu, "Yatırım ve projelerimiz ile kadınlarımıza; üretim, tasarım, pazarlama, girişimcilik ve marka değeri oluşturma gibi birçok konuda destek olacağız. Hedefimiz üretim ve ticaret için yola çıkan tüm kadınların yeni pazar alanları bulmaları yönünde gelişimlerine ve girişimlerine katkıda bulunmak. 'Ben değil biz' inancıyla birleşerek yararlı işler yapacağız, belediyemiz de bu çalışmalara her zaman yardımcı olacak. 'Hanımar' projemizin hayırlı olmasını temenni ediyor, Edirne valiliğimize katkı v desteklerinden ötürü şükranlarımızı sunuyorum. Bu vesileyle; tüm kadınlarımızı hanımar pazarımıza bekliyoruz."

Edirne Valiliği ile iş birliğinde hazırlanan ve ilk etapta 20 kadına istihdam sağlanacak olan gezici pazar özelliğini taşıyan "Hanımar"da yer almak isteyen kadın girişimciler, Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabilir veya 0(284) 714 11 85 -1902 numaralı telefondan bilgi alabilir.

