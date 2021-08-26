Hanım eliyle ağaçlara renkli dokunuş
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Hanım eliyle ağaçlara renkli dokunuş

Hanım eliyle ağaçlara renkli dokunuş
Bültenler - Haberler | Güncel

Keçiören Belediyesi tarafından ağaç sevgisine ve kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için hayata geçirilen 'Parka Hanım Eli Değdi' projesi ile Keçiörenli kadınlar ilçedeki ağaçları tığ işlemeli rengârenk motiflerle süsledi.

'Parka Hanım Eli Değdi' etkinliği ile toplumsal farkındalık oluşturmayı hedeflediklerinin altını çizen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Ege ve Akdeniz'de yaşanan orman yangınlarından sonra ağaçlarımızın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gördük. Doğa ve ağaç sevgisine karşı farkındalığı artırmak için düzenlediğimiz etkinliğimizde aynı zamanda kadına yönelik şiddetin son bulmasına ve kadın elinin değdiği her şeyin ne kadar güzelleştiğine de dikkati çektik." dedi.

ÇOCUKLAR DA EĞLENDİ

İlçede Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda düzenlenen etkinliğe Keçiören'in birçok noktasından gelen kadınlar çocuklarıyla birlikte katıldı. Parka kurulan stant ve kamelyalarda müzik eşliğinde tığ işlemeli örgülerle bireysel olarak meziyetini gösteren kadınların el emeği göz nuru nakışları ağaçları rengârenk bir görünüme kavuşturdu. Yoğun ilgi gören etkinlikte çocuklara patlamış mısır ve pamuk şekeri ikram edilirken minikler yüz boyama faaliyetiyle de keyifli anlara tanıklık etti.?

Kaynak: Bültenler

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