'Hanım ağa'nın ekmek teknesi'nde kadınlar üretime katılıyor

22.09.2019 10:39

KARS'ta işletmeciliğini 'Hanım Ağa' lakaplı Şükran Çimendağ'ın (38) yaptığı 'Ekmek Teknesi' adlı iş yeri, hem kadınlara iş imkanı sunuyor hem de Karslıları yöresel ürünlerle buluşturuyor. 7 kadının çalıştığı Ekmek Teknesi, büyük ilgi görüyor.

Kars'ta kızı Kübra (22) ve oğlu Enes (20) ile yaşayan Şükran Çimendağ, 2,5 yıl önce İstasyon Mahallesi'nde 'Ekmek Teknesi' ismini verdiği iş yerini açtı. Kars'a özgü kete, tandır lavaş, erişte, pişi, hangel ve mantı üretimi yapan Çimendağ ailesi işleri iyi gidince 7 kadını da istihdam etmeye başladı. Kars'taki müşterilerine hizmetin yanısıra Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı alışveriş merkezlerinden gelen talebi karşılayan Ekmek Tenkesi, bölge illerinde şube açmaya hazırlanıyor. İşyerinde 7 kadını çalıştırarak istihdama da katkı sağladıklarını belirten Enes Çimendağ, üretimini yaptıkları yöresel lezzetlerin büyük ilgi gördüğünü söyledi. Kübra Çimendağ ise "Kadınlar Ekmek Teknesi ile ev ekonomilerine katkı sağlama imkanı yakaladı. Hem onlar kazandı hem de ürettiğimiz kaliteli hamur işleri müşterilerimizden büyük ilgi gördü" dedi.

ERİŞTELER KARS SOKAKLARINDA

Bu arada erişte üretimi dönemi olması sebebiyle kadınların hazırladığı erişteler kaldırımlarda iplere asılmaya başlandı. Kış sofraların vazgeçilmez yemeklerinden olan erişteyi keserek kışa hazırlık yapan kadınlar kestikleri erişteleri ipte kurutuyor. Eriştelerin fırınlarda kavrulduktan sonra saklandığını ve kış aylarında tüketildiğini belirten kadınlar, bu hamur işi lezzetin kaz yemeğinde de vazgeçilmez olduğunu bildirdi.

Kaynak: DHA