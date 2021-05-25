Hanife Şekerli'den kötü haber
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Hanife Şekerli'den kötü haber

Hanife Şekerli'den kötü haber
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sinop'ta geçirdiği beyin ameliyatı sonrası felç kalan 28 yaşındaki Hanife Şekerli yürüyebilmek umuduyla gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı.

Sinop'ta geçirdiği beyin ameliyatı sonrası felç kalan 28 yaşındaki Hanife Şekerli yürüyebilmek umuduyla gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı. Genç kız tedavi için gittiği hastanede beynindeki tümörün tekrar nüksettiğini öğrenmesiyle adeta yıkıldı.

Sinop merkeze bağlı Taşmanlı köyü Şekerli Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki Hanife Şekerli, çocukken geçirdiği beyin ameliyatı sonrası 16 yıldır felçli olarak yaşamını sürdürüyor. 12 yaşında geçirdiği beyin tümörü ameliyatı sonrası yürüme yeteneğini kaybeden genç kız, o günden bu yana ailesinin ve çeşitli yürüme aletlerinin yardımı ile hayata tutunmaya çalışıyor.

İhlas Haber Ajansı(İHA) tarafından genç kızın hikayesinin gündeme taşınmasının ardından ismini vermek istemeyen hayırsever bir vatandaş genç kıza yardım elini uzatarak İstanbul'da özel bir hastaneyle anlaşıp genç kızın tedavisi için gerekli olan bütün hastane masraflarını üstlenmişti. Yeniden yürüyebilme hayaliyle tedavi için Sinop'tan İstanbul'a giden Hanife Şekerli, hastanede yapılan kontrollerde tümörün tekrar nüksettiğini öğrendi.

Aldığı haber karşısında yıkılan Hanife Şekerli, "Bir umutla buraya geldim. Yürüyebileceğime çok inanmıştım. Doktorum tarafından yapılan muayenelerde tümörün tekrar oluştuğunu, hatta kuyruk sokumuma kadar olan bölgeye yayıldığını ve hayati tehlike oluşturduğunu öğrendim. Bir kez daha yıkıldım. Şu anda beynimde nükseden tümörün temizlenmesi için Samsun'da özel bir hastanede tedavi olacağım" dedi. - SİNOP

Hanife Şekerli'den kötü haber
Hanife Şekerli'den kötü haber

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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