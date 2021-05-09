Hanife nine bir asırdır tarihe tanıklık ediyor
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Hanife nine bir asırdır tarihe tanıklık ediyor

Hanife nine bir asırdır tarihe tanıklık ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sakarya'nın Hendek ilçesinde dünyaya gözlerini açan 105 yaşındaki Hanife Can, bir asırdır tarihe tanıklık ediyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde dünyaya gözlerini açan 105 yaşındaki Hanife Can, bir asırdır tarihe tanıklık ediyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1916 yılında dünyaya gözlerini açan 105 yaşındaki Hanife Can nine, adeta tarihe meydan okuyor. 9 çocuk annesi ve 65 torunu olan Hanife nine, 13 yaşındayken nüfuz cüzdanı sahibi oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren 12 Cumhurbaşkanı ve 40 Başbakan gören Hanife Can, Mustafa Kemal Atatürk'ü gören nesiller arasında da yer alıyor. Yaşadıkları zor zamanları anlatan Hanife nine, o günleri unutamayacağını aktararak, evlerine giren erzakların sayılı olduğunu giysilerin ise yamalanarak giyildiğini dile getirdi.

"Elbiseleri karnesiz vermezlerdi"

105 yaşındaki Hanife Can, "Ben kimlikte 1929 doğumlu görünüyorum ama babam bana kimliği çıkarttırdığı zaman da ben 13 yaşındaydım. Atatürk zamanı ise hiçbir zaman unutulmaz, hatırlıyorum kocaman kızdım ben. Çalıştık çabaladık. Atatürk ölünce yerine İnönü geçti. İnönü geçince başa, kazandığımız ekmeği yiyemez olduk. Evde kaç kişiyse ona göre ekmek ve yiyecek verdiler bize. Ondan sonra nasıl kurtulduk bilmiyorum. Elbiseleri karnesiz vermezlerdi bize" dedi. - SAKARYA

Hanife nine bir asırdır tarihe tanıklık ediyor
Hanife nine bir asırdır tarihe tanıklık ediyor
Hanife nine bir asırdır tarihe tanıklık ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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