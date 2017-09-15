Hanife, "Kankam" Dediği Birkan'ın Fuhuştan Yakalanmasının Ardından, Tek Kelime Etmedi

Star TV ekranlarında Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen izdivaç programının bitmesinin ardından skandallarda peş peşe geldi. Fuhuş operasyonunda yakalanan Birkan için, Hanife'den herhangi bir yorum gelmedi.

İZDİVAÇ PROGRAMINDA YERE GÖĞE SIĞDIRAMIYORDU

İzdivaç programındayken gelin adayı Hanife, "Kankam" dediği Birkan'ı yere göğe sığdıramıyordu. Birkan, Hanife'nin en sevdiği arkadaşı Sevgi ile ayrıldıktan sonra bile ikilinin dostlukları devam etmişti. Fuhuş operasyonundan yakalanan Birkan için, gözler Hanife'ye çevrildi; ancak Hanife konu hakkında tek bir açıklama bile yapmadı.

"BENİM EVİME 3 DEFA GELDİN"

Birkan'ın annesi Songül Hanım konuk olduğu canlı yayında Hanife'nin kendi evlerine geldiğini belirterek "Benim evime 3 defa geldin. Hanife neyse Esmira da odur benim için" şeklinde konuşmuştu.

REKLAMLARINA VE DİZİ ÇEKİMLERİNE DEVAM EDİYOR

Hanife, arkadaşının böyle bir olaya karışmasına tek yorum bile yapmazken TV8'deki Aşk-ı Roman çekimlerine ve Instagram'daki reklamlarına devam etti. Gelin adayı, gününü gün ediyor.