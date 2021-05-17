Hanife Gürdal'a hacker şoku!
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Hanife Gürdal'a hacker şoku!

Hanife Gürdal'a hacker şoku!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Katıldığı evlilik programlarıyla ünlenen Hanife Gürdal'ın Instagram hesabı hacklendi.

Başörtüsünü çıkardıktan sonra uzun süre tartışma konusu olan Hanife Gürdal, evliliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

"GELEN MESAJLARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Kemal Ayvaz'la evliliği bir dargın bir barışık giden Hanife, dün Instagram'da büyük bir şok yaşadı. Eşi, Hanife'nin Instagram hesabını hacklendiğini açıklayarak, "Hanife'nin Instagram hesabı çalındı. Gelen mesajlara ve storylere itibar etmeyiniz." dedi.

Hanife Gürdal'a hacker şoku!

Kaynak: Snob Magazin

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