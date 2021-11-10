Hanife Fındık bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Hanife Fındık kimdir, ne oldu? sorularının yanıtı Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicileri tarafından merak ediliyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

HANİFE FINDIK BULUNDU MU?

27 yaşındaki bir çocuk annesi Hanife Fındık, 8 Ekim cuma akşamı kayboldu. Hanife Fındık'ın eşi Bayram Fındık ise Müge Anlı ekibinin soruları karşısında kapıyı üstüne kilitledi. Kayıp kadının annesi Şerife Kükner kızının bulunmasını istiyor. İşte Hanife Fındık ve Bayram Fındık olayıyla ilgili detaylar...

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HANİFE FINDIK OLAYI NEDİR?

Hanife Fındık'ı arama çalışmaları sırasında Müge Anlı programında izleyiciler şaşırıp kaldı. Bayram Bey, eşini aradığını açmadığını, mesaj atıp "Ben Çankırı'ya hastaneye gidiyorum, kafamda tümör var" dediğini, hastaneye sorduğunu, öyle bir kayıt olmadığını iddia etti. Hanife Hanım ile Bayram Bey'in mesajlaşma görüntüsünde ise "Sana korkudan diyemedim, tümör var bende, hastaneye gideceğim. Yanımda takılar var bir şey yok merak etme" yazdığı görüldü.

Bayram Fındık kendisini odaya kilitledi

Müge Anlı'nın soruları karşısında Hanife Fındık'ın eşi Bayram Fındık kendisini odaya kapattı. O anlar karşısında Müge Anlı ve izleyicilere şaşkına uğradı. Müge Anlı 'Bana hiç iyi gelmedi, emniyet yetkilileri bakar şimdi ona, ben hiç böyle kendii kilitleyen ve sırıtan görmedim. Bu işle ilgili iyi şeyler düşünmüyorum. Gerçekler ortaya çıksın da benim de içim rahat etsin.' dedi.

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