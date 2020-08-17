"Hani Yapamazdım!" diyen kadınlar Nermin Gül'ün imza gününde bir araya geldi Yaptığı yemekleri Instagram sayfasında paylaşması ile tanınan Nermin Gül, geçtiğimiz gün Bayrampaşa'daki Yenigün Kitabevi'nde düzenlenen imza gününde takipçileriyle buluştu

Nermin Gül, başarı ve azim konusunda adeta bir rehber niteliği taşıyan "Hani Yapamazdım!" adlı kitabının Yenigün Kitabevi'nde geçtiğimiz gün düzenlenen imza gününde takipçileriyle bir araya geldi.

2,5 milyon takipçisi bulunan Gül'ün, kendi başarı hikayesini kaleme aldığı kitabının pandemi kurallarına uyularak düzenlenen imza gününe yoğun katılım vardı. Nermin Gül ile hayat hikayesini de paylaşan kadınlar "Hani Yapamazdım!" ın kendilerine ilham kaynağı olduğunu ve Nermin Gül'ü kendilerine rol model kabul ettiklerini dile getirdi. Yoğun ilgiden dolayı duygulanan ve düşüncelerini dile getiren Nermin Gül ise, "Tüm kadınlara ilham olmak benim için oldukça gurur verici. Her kadın kendi ayakları üzerinde durarak hayatta istediği her şeyi gerçekleştirmek için çabalamaya devam etmeli ve inancını asla kaybetmemeli" dedi.

Kaynak: Bültenler