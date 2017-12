Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi Amerika, BM'ye verdiği desteği çekiyormuş. Hani sen demokrattın. Demokrasiye inanıyordun. Demek ki sen her şey senin istediğin gibi olursa demokratsın" dedi.



Türkiye'nin Suriye, Irak'ta haklı olduğunu Kudüs ile ilgili de haklı olduğunun 128 ülkenin de yanında yer aldığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik de, "Şimdi Amerika, BM'ye verdiği desteği çekiyormuş. Hani sen demokrattın. Demokrasiye inanıyordun" dedi.



"KÖTÜ KOMŞU BİZİ EV SAHİBİ YAPTI"



Türkiye'nin yerli üretimdeki başarısına dikkat çeken Erdoğan, yerli otomobil ile ilgili de çalışmaları hatırlattı. Erdoğan, Kudüs meselesinde de liderleri tek tek aradığının altını çizerek şöyle devam etti:



"15 yıl önce savunma sanayinde ihtiyaçlarımızın yüzde 15'ini falan karşılıyorduk. Şimdi yüzde 65'ini yerli olarak karşılar hale geldi. Artık zırhlı taşıyıcılarımız var. Silahlarımız var. SİHA'yı kendimiz yapar hale geldik. Teröristleri onlarla vuruyoruz. İnlerine onlarla giriyoruz. Bunlar 32 bin feete kadar yükseliyor. Biz Amerika'dan istedik vermediler. Başka yerden istedik vermediler. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Düzce'de savunma sanayinde önemli bir merkezimiz haline geldi. Daha da iyi olacağına inanıyorum. Haklı olduğumuz hangi konuda mücadeleye girişmiş isek Allah'ın izniyle ve milletimizle başardık. Kendi otomobilimizi de beş firmamız birleşmek suretiyle onunda adımını attık. Suriye konusunda haklı olduğumuzu biliyoruz. Irak konusunda haklı olduğumuzu biliyoruz. Batı ülkeleriyle ilgili; demokrasi ve ekonomimizi güçlendirme konusunda, Kudüs konusunda haklı olduğumuzu biliyorduk ve kazandık. İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak yaptığımız çağrıya güzel bir ilgi oldu. Tek tek liderleri aradım. Sadece İslam dünyasını değil Hristiyan dünyasından papa hazretlerini de aradım. Önce kendilerinin de Hristiyan dünyasını araması konusunda ricada bulunduk. Sonra teşekkür için de aradık. Sayın Putin ile hem başından hem daha sonra onunla da bu konuda destek için aradık. Avrupa'yı, Almanya liderini, Fransa bunların hepsini aradık. Bağlantısızlar topluluğu liderini aradık. Onlarla da görüştük. Arap liginin başı şu anda kral 2. Abdullah onunla çalışmaya girdik. Filistin devletinin başı Mahmud Abbas onunla da müşterek çalışma yaptık. Bütün bunlarla beraber liderleri aradık onlarla beraber yaptığımız bu mücadeleden sonra 128 ülke yanımızda yer aldı. 8 ülke Amerika ile beraber hareket etmiş oldu. Bunun da bir tanesi zaten İsrail. Ne oldu kimler onlarla beraber oldu. Nüfusu 15 bin 20 bin. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Şimdi Amerika, BM'ye verdiği desteği çekiyormuş. Hani sen demokrattın. Demokrasiye inanıyordun. Demek ki sen her şey senin istediğin gibi olursa demokratsın. Senin istediğin gibi olmazsa demokrattan vazgeçiyorsun. Neyse bunun tanımı farklıdır bizim lügatimizde ama o konuya girmeyeceğiz. Biz değerlerimizden taviz vermeyeceğiz. Tek vatan, tek devlet, tek millet ve tek bayrak bu yoldan vazgeçmeyeceğiz."



"2018'DE ÇOK BÜYÜK PROJELERİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"



Milletin ve insanlığın yeni yılını tebrik eden Erdoğan, 2018 yılında büyük projeleri hayata geçireceklerine vurgu yaptı. 2017 yılında krizleri ülkenin menfaatini yönetmeye gayret ettiklerinin altını çizen Erdoğan, "Bu gece malum yılbaşı, 2017'yi artık geride bırakıyoruz. Miladı takvime göre 2017 yılını geride bırakıp 2018 yılına giriyoruz. Öncelikle milletimizin ve tüm insanlığın yeni yılını tebrik ediyorum. Yıl başlarını geride bıraktığımız bu yılın muhasebesini yapma, gelen yılın programlarını, planlarını gözden geçirme vesilesi olarak bakacağız. Biz 2017 yılını yurt içi ve yurt dışında gerçekten dolu dolu ve yoğun bir çalışmayla geçirdik. Her saatimizi en verimli şekilde değerlendirmeye çalıştık. Karşılaştığımız krizleri ülkemizin menfaatine yönetmeye gayret ettik. Sadece krizlerle değil yatırımları ve projeleri de titizlikle takip ettik. 2017 yılının üçüncü çeyreğinde dünyanın bir numarası olduk. Yüzde 11,1 ile. Üç çeyreğin ortalaması 7,4 oldu. Bu büyüme oranı demek ki emeklerimiz karşılıksız kalmadı. Allah'ın izniyle 2018'e bu güçle giriyoruz. Çok daha büyük projeleri hayata geçireceğiz. 2023 hedefleri doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz" dedi.



(Ali Yıldız - Gürcan Yılmaz - Burak Can Tokyürek/İHA)