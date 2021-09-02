Hani ilçesindeki Hatuniye Medresesi'nde sürdürülen çalışmalarda sona yaklaşıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bilgi Evi'ne dönüştüreceği Hani ilçesindeki Hatuniye Medresesi'nde çalışmaların yüzde 70'ini tamamladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bilgi Evi'ne dönüştüreceği Hani ilçesindeki Hatuniye Medresesi'nde çalışmaların yüzde 70'ini tamamladı.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Hani ilçesinde yer alan uzun zamandır kullanılmayan ve tahribatların oluştuğu tarihi Hatuniye Medresesi'ni Bilgi Evi'ne dönüştürmek için başlattığı yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Hatuniye Medresesi'nde basit onarım işi kapsamında dam örtüsünde, ahşap kirişlerde ve döşeme tamiratını tamamlayan ekipler, kapı ve pencere doğramalarının bakımı yaparak boyamaya hazır hale getirdi.

Drenaj kazısının devam ettiği çalışmalarda, tarihi yapının duvarlarında yosunlaşma görülen bölümler temizlenecek.

Devam eden elektrik hatlarının yenilenmesi çalışması sonrası eski armatürler de yenileri ile değiştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi, Hatuniye Medresesi'nde devam eden çalışmaları eylül ayı sonunda tamamlayarak Bilgi Evi aracılığıyla Hanili öğrencilerin hizmetine sunmayı hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin