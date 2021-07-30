Hani ilçesinde içme suyu sorununu çözülüyor
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Hani ilçesinde içme suyu sorununu çözülüyor

Hani ilçesinde içme suyu sorununu çözülüyor
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hani ilçesinin Anıl Mahallesinde yıllardır süren içme suyu sorununu çözmek için çalışma başlattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hani ilçesinin Anıl Mahallesinde yıllardır süren içme suyu sorununu çözmek için çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, DİSKİ, Anıl Mahallesinde içme suyu sondaj kuyusu açmak için çalışmalara başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, kentin her noktasında en iyi hizmeti vermenin gayreti içinde olduklarını belirtti.

Mahallede gerekli planlamaları ve etüt çalışmalarını yaptıklarını, sondaj kuyusu sayesinde mahalle sakinlerinin uzun süre su sorunu yaşamayacağını ifade eden Tutşi, tüm imkanlarıyla vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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