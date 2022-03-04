Hani Hatuniye Akademi Lise'de kitap okuma etkinliği düzenlendi
AA, Osman Bilgin - Güncel
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hani Hatuniye Akademi Lisesi'nde kitap okuma etkinliği düzenledi.
HANİ, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hani Hatuniye Akademi Lisesi'nde kitap okuma etkinliği düzenledi.
Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Hani Hatuniye Akademi Lisesi'nde farkındalık oluşturmak amacıyla kitap okuma etkinliği yapıldı.
Etkinlikte Hani Kaymakamı Abdullah Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Yıldız ve öğrenciler şiir, roman, hikaye kitapları okudu.
Kaymakam Yüksel, mutlu bir gün yaşadıklarını belirterek öğrencilerle verimli bir şekilde zaman geçirdiklerini kaydetti.
AA / Osman Bilgin - Güncel