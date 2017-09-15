Hani'de Bulunan 3 Ayrı Patlayıcı İmha Edildi

DİYARBAKIR'ın Hani İlçesi'ne bağlı Birlik ve Şenlik Köyü kırsalında teröristlerin önceden tuzakladığı 3 ayrı el yapımı patlayıcı, bulunarak kontrollü bir şekilde imha edildi. Lice İlçesi kırsalında yapılan arazi aramalarında ise 3 bin kök kenevir bitkisi bulunarak imha edildi. Hani İlçesi kırsalında düzenlenen operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında yola tuzaklanmış halde bulunan 3 adet el yapımı patlayıcı ile ilgili Diyarbakır Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, Hani İlçesi güneydoğusu ve kuzeyi ile Lice ilçesi kuzeybatısındaki dağlık ve kırsal alanda 12 Eylül 2017 Salı günü saat 22.00'dan itibaren icrasına başlanılan Bayrak-59 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan Sakal Operasyonu, 14 Eylül 2017 Perşembe günü saat 23.00 itibariyle başarıyla sona ermiştir. Bu bağlamda, Lice ilçesi; Birlik Köyü Gezan mezrası mülki sınırları içerisindeki, su deposu bitişiğinde toprağa gömülü vaziyette 50 kg ağırlığında amonyum nitratla hazırlanmış 1, Birlik Köyü mülki sınırları içerisindeki, Havan Tepe bölgesindeki ağaçlık alanda 50 kg ağırlığında amonyum nitratla hazırlanmış 1, Şenlik Köyü Akçapınar ile Kalek Mezrası arasındaki karayolundaki asfalt altına gizlenmiş vaziyette 12 kg'lık tüp ile 50 kg ağırlığında amonyum nitratla hazırlanmış 1 olmak üzere toplam 3 adet uzaktan komutalı mayınel yapımı patlayıcı düzeneği operasyon birliklerince bulunmayı müteakip, patlayıcı madde imha timi tarafından emniyetli bir şekilde yerinde tahrip edilmiştir. Adli makamlardan alınan kararlara istinaden, 40 evin adli araması, 232 şahsın sorgulaması gerçekleştirilmiş, yol kontrol ve arama faaliyetlerinde ise 195 araç ve 373 şahsın sorgulaması yapılmıştır. Gözaltına alınan 1 şüpheli ile 1 kayıp şahıs adli işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, 5 şahıs 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligatta bulunulması sonrasında serbest bırakılmıştır. Narko-terörizm faaliyetleri kapsamında, Lice İlçesi Şenlik Köyü Akçapınar Mezrası mülki sınırları içerisindeki Çağlayan Deresi batısında tespit edilen 3 bin kök kenevir bitkisi numune alınmasını müteakip, usulüne uygun olarak yerinde imha edilmiştir. Lice ve Hani Cumhuriyet Başsavcılıklarına bilgi verilmesini müteakip, delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, mayınel yapımı patlayıcı, kenevir bitkileri ve diğer malzemeler olay yeri incelemesi sonrasında Cumhuriyet Savcılığı talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir denildi. - Diyarbakır