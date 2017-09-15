Hani'de 'Beyaz Masa' Uygulaması

Diyarbakır'ın Hani İlçe Belediyesince, vatandaşlara "Beyaz Masa" hizmeti sunulması amacıyla proje hazırlandı. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şaban Arda Yazıcı, vatandaşların belediyeye ulaşımındaki engellerin kalkacağını belirtti.



Hani Belediye Başkanlığı hazırladığı proje ile vatandaş odaklı ve etkin çözüm anlayışını sunacak belediyecilik hizmetlerini kurumsallaştırmaya gayret gösteriyor. 11 aylık süreçte bilgili, ehliyet sahibi ve nitelikli personel istihdamına yönelik çalışmalara ağırlık veriyor. ve görevini yapamayan belediye çalışanları ile ilgili görev değişikliklerini vakit kaybetmeksizin hayata geçiriyor. Belediye hizmetleri noktasında talepte bulunan kadın vatandaş Z.T.'nin iki kere belediyeye gitmesi ve sorununun çözülmesini ilgili talebini belediye birim amirinden talep etmesine rağmen çözüm bulamayan, son olarak İlçe Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı'ya ulaşan vatandaşın 1 saat içerisinde tıkanık olan kanalizasyon problemi çözülmesinin sonrasında görevini yürütmeyen, vatandaşın talebini çözmeyen bir belediye birim amiri görevinden alındı.



Beyaz Masa uygulaması



Belediye Başkanlığınca da, vatandaşların belediye hizmetlerinden etkin bir şekilde faydalanması, belediye hizmetlerine ilişkin talep, şikayet ve önerilerinin çözüm odaklı ve etkin bir şekilde hayata geçirilmesi için belediye hizmet binasının bahçesindeki mevcut alanda "Beyaz Masa" hizmeti sunulması için proje hazırlandı. Hazırlanan proje ile ilçe vatandaşları belediye yetkililerine kolayca ulaşabilecek. Beyaz masada görevli erkek ve kadın personeller, vatandaşların taleplerini zaman kaybetmeksizin ilgili birimlere hızlı bir şekilde aktaracak. Ayrıca, taleplerin makul zaman diliminde çözülmesi için Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı başkanlığında denetleme birimi oluşturulacak. Proje kapsamında vatandaşlar ve misafirler için peyzaj düzenlemesiyle birlikte kapalı ağırlama alanı da inşa edilecek.



"Belediyeye ulaşımda engelleri kaldıracağız"



Hani Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, "Halihazırda vatandaşların belediye hizmetlerinin yürütülmesi noktasında talebini veya şikayetini iletme ve makul sürede çözüme ulaştırılması noktasında bazı altyapı eksikliklerinin tespit edildiği, tüm yaş ve cinsiyet gruplarının fiziki altyapı eksiklikleri sebebiyle yapılan taleplerin belirlenmesi ve talep sahibine sonucun ulaştırılmasında bazı aksaklıkların yaşandığı, kurulacak Beyaz Masa çerçevesinde görevlendirilecek personellerin eğitimden geçirilerek faydalı ve etkin hizmet sunumunda ilk adım olmalarının sağlanacağı, vatandaşların talebini yerine getirecek belediyedeki mevcut birimler arasında gereksiz zaman kaybetmesinin önüne geçilmesinin sağlanarak doğrudan talebinin ilgili ve yetkili birime ulaştırılmasındaki kargaşayı ortadan kaldıracağı" denildi.



"Sorumluluklarımızı asla unutmamalı, ihtimam göstermeliyiz"



Hani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şaban Arda Yazıcı, "Hani Belediyesi olarak vatandaşlarımızın taleplerini alarak ve onlarla istişarelerde bulunarak yılların biriktirmiş olduğu kronik sorunlar ile mücadele ediyor ve kısa sürede çözüm alıyoruz. 11 aylık süreçte gördük ki, geçmiş dönemlerde asli görevlerini dahi yerine getiremeyen, vatandaşın basit sorunlarına bile çözüm üretemeyen, yürütülmekte olan hizmetlerle ilgili vatandaşların görüş, öneri ve taleplerini önemsemeyen, ayrımcılık yapan, kadınların, yaşlıların ve çocukların adeta belediye hizmetlerinden yararlanmalarının önüne set çekildiği, önemsenmediği, vatandaşların belediyeye ulaşamadığı, ulaşsa dahi ayrımcılık yapıldığı, daha çok şahsi işlerin ön planda tutulduğu, ilçede ve kırsal mahallelerde çöp dağlarının oluştuğu, musluklardan çamur aktığı, okul, hastane ve kamu binalarının bahçe ve çevrelerinin yollarının yapımının önemsenmediği, çamura mahkum edildiği, çocukların okula giderken çamurdan kurtulmak amacıyla ayaklarına poşet geçirdiği, derelerin tıka basa çöplerle dolu olduğu ve salgın hastalıklara zemin hazırladığı, tüm araçların ödenmeyen belediye borçlarından dolayı hacizli ve atıl halde olduğu bir belediyeden çözüm odaklı hizmet üreten, varolan tüm problemlere çözüm üretip yaklaşık 200 milyon liralık projeleri hayata geçiren bir belediyeye doğru adım atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerinin çözümü noktasında güçleştirmeden kısa sürede çözüm odaklı adımlar atmayı öncelikli görevimiz olarak addediyoruz. Çözüm odaklı hizmet sunma gayesinde olmayan, vatandaşın sorununu öteleyen, önemsemeyen, takip etmeyen ve havale eden personeli belediyemizde barındıramayız" dedi. - DİYARBAKIR