Hani'de 2018 yılında şehit olan polis memuru dualarla anıldı

HANİ, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 2018 yılında hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Nazım Tuncer, Mevlid-i Şerif okutularak anıldı.

17 Aralık 2018 tarihinde eli kanlı terör örgütü PKK tarafından yapılan hain saldırıda, Hani İlçe Emniyet Amirliği emrinde görevli olan polis memuru Nazım Tuncer şehit olmuştu. Hain terör örgütü PKK tarafından Hani ilçesi kırsalında yapılan saldırı sonucu şehit olan polis memuru Nazım Tuncer, şehadetinin 3. yılında İlçe Emniyet Amirliği'nde okunan Mevlid-i Şerif ile anıldı. Şehit için düzenlenen Mevlid-i Şerif programına Hani Kaymakamı Abdullah Yüksel, Hani Cumhuriyet Savcısı Ali Küçük, Hakim Mahmut Furkan Gündeş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlyas Güler, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Berat Gün, MHP İlçe Başkanı Abdulhamit Aruser, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Şehit polis memuru Nazım Tuncer'i anma programıyla ilgili olarak Hani Kaymakamlığının sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Aziz şehidimizin ruhu için şehadetinin 3. yılında Hani İlçe Emniyet Amirliği bahçesinde Mevlid-i Şerif okutuldu. Aziz şehidimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Aziz şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi. - DİYARBAKIR