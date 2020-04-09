Hangouts Meet'in İsmi Değişti! İşte Yeni İsmi Google tarafından yapılan açıklamada Hangouts Meet'in artık bir Hangouts ürünü olmadığı ve yalnızca Google Meet olarak adlandırılacağı açıklandı.

Google tarafından yapılan açıklamada Hangouts Meet'in artık bir Hangouts ürünü olmadığı ve yalnızca Google Meet olarak adlandırılacağı açıklandı.

Hangouts, Google Meet Olarak Hizmet Verecek!

Google'ın neden isim değişikliğine gittiğine dair herhangi bir açıklamada bulunulmadı. Hangouts isminin kullanımdan kaldırılacağı duyuruldu. Play Store'da yer alan Hangouts uygulaması halen aynı isim ile hizmet vermeye devam etmekte. Değişikliğin önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği söylenmekte.

Geçtiğimiz gün yapılan açıklamada Hangouts'un bünyesine her gün iki milyon kullanıcı eklediği paylaşıldı. İnsanların evde kaldığı zamanlarda ailesi, arkadaşları ve meslektaşları ile iletişimde kalmak için yollar aradığını söyleyen şirket, günlük kullanımın ocak ayına göre 25 kat artığını vurguladı.

Google Meet, 250 katılımcıya kadar görüşme desteği sunmakta ve kullanıcılar tarafından en çok kullanılan uygulamaların başında gelmekte.

Sizler Hangouts'un Google Meet olarak hizmet verecek olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!