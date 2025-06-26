Hangisi yağlı güreşteki oyun türlerinden biridir?

Hangisi yağlı güreşteki oyun türlerinden biridir?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangisi yağlı güreşteki oyun türlerinden biridir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangisi yağlı güreşteki oyun türlerinden biridir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi yağlı güreşteki oyun türlerinden biridir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİ YAĞLI GÜREŞTEKİ OYUN TÜRLERİNDEN BİRİDİR?

A: Devehörgücü

B: Filhortumu

C: Ahtapotvantuzu

D: Tilkikuyruğu

Cevap : D

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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