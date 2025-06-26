ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi yağlı güreşteki oyun türlerinden biridir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİ YAĞLI GÜREŞTEKİ OYUN TÜRLERİNDEN BİRİDİR?

A: Devehörgücü

B: Filhortumu

C: Ahtapotvantuzu

D: Tilkikuyruğu

Cevap : D