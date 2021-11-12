(Hangisi tekfur kelimesinin kökeninin anlamıdır?...) Kim Milyoner Olmak İster 12 Kasım Sorusu Cevabı Nedir? 100 Bin TL'lik soru ve cevabı

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! Hangisi "tekfur" kelimesinin kökeninin anlamıdır?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 100 BİN LİRALIK SORUSU

Hangisi "tekfur" kelimesinin kökeninin anlamıdır?

A - İnkar eden

B - Taç sahibi

C - Yalnız yaşayan

D - Kürkü olan

Doğru cevap: B - Taç sahibi