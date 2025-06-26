Hangisi İzmir'in bir ilçesidir: Kiraz, Altınordu, Altay, Göztepe ilçe mi?

Hangisi İzmir'in bir ilçesidir: Kiraz, Altınordu, Altay, Göztepe ilçe mi?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangisi İzmir'in bir ilçesidir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangisi İzmir'in bir ilçesidir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi İzmir'in bir ilçesidir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİ İZMİR'İN BİR İLÇESİDİR?

A: Göztepe

B: Altay

C: Altınordu

D: Kiraz

Cevap: D

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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