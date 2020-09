'Hangisi Anadolu aslanı' tartışmasına yetiştirici ve vatandaşlar da katıldı-2... 'Hangisi Anadolu aslanı' tartışmasına yetiştirici ve vatandaşlar da katıldıDÜNYACA ünlü Sivas Kangal köpeği ile Aksaray malaklısı, iki şehrin valisini sosyal medyada karşı karşıya getirdi.

DÜNYACA ünlü Sivas Kangal köpeği ile Aksaray malaklısı, iki şehrin valisini sosyal medyada karşı karşıya getirdi. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun Sivaslı kardeşlerim alınmasın ama Anadolu aslanı, Aksaray malaklısıdır paylaşımına Sivas Valisi Salih Ayhan, Her şey cüsse ile olsa, ormanların kralı aslan değil fil olurdu cevabını verdi. İki vali arasındaki atışma, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Aksaray Valisi Aydoğdu konuyla ilgili, Malaklı da bizim, kangal da bizim. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde 81 ilin bütün güzellikleri hepimizin. Burada şöyle tatlı bir güzellik oldu; hem kangal hem de malaklının Türkiye çapında tekrar bir farkındalığı ve tanıtımı oldu dedi. Kangal uzmanı Orhan Yalçınkaya da, Aksaray'daki sürülerde de Kangal köpeği görev yapar. Her ikisi de bizim değerimizdir ama Kangal köpekleri daha dayanıklıdır ifadelerini kullandı.Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Anadolu aslanı olarak nitelendirilen Kangal köpeklerine nazaran daha iri olan Aksaray malaklısına ithafla sosyal medya hesabından, Sivaslı kardeşlerim alınmasın ama Anadolu aslanı, Aksaray malaklısıdır paylaşımını yaptı. Bunun üzerine Sivas Valisi Salih Ayhan mesajı alıntılayarak, Neden alınalım Sayın Valim, Sivaslılar bilir ki her şey cüsse ile olsaydı, ormanın kralı aslan değil, fil olurdu cevabını verdi. İki vali arasındaki köpek atışması, sosyal medya takipçilerinin de yoğun ilgisini çekti. Sonrasında Aksaray Valisi Aydoğdu bir paylaşım daha yapıp Google'da Aksaray malaklısı araması sonucu paylaşarak, Değerli Valim, Google ile bir konuşsanız, sizi üzmeseler. Sağlık ve esenlikler dilerim diye cevap verdi. Vali Salih Ayhan ise, Kıymetli Valim. Siz bizden daha iyi bilirsiniz ki doğrulara ulaşmak için Google değil, literatüre bakmak isabet olur. Rehber Ansiklopedisi, Meydan Larousse, Ana Britannica ciltlerinden birini karıştırmanızı tavsiye ederim karşılığını verdi.Bunun üzerine Vali Hamza Aydoğdu, Malaklı da bizim Kangal da yeter ki sevgi olsun, saygı olsun. Teşekkürler Değerli Valim, şahsınızda Sivaslı kardeşlerime saygı ve muhabbetlerimle paylaşımı ile atışmayı noktaladı. 'MALAKLI DA BİZİM, KANGAL DA BİZİM'Bugün yeni eğitim-öğretim yılı için düzenlenen törene katılan Vali Aydoğdu, gazetecilerin sorusu üzerine Vali Ayhan ile twitter da geçen diyaloğu anlattı. Hem kangal hem de malaklı köpeğinin tanıtımının yapılmış olduğunu belirten Aydoğdu, şunları söylediAksaray çok değerleri olan bir şehir. Hem turistlik ve kültürel, hem tarım ve sanayi anlamda bir tanıtım eksikliği arkadaşlarımızla gördük. Şehrimize dijital medyanın önde gelen isimleriyle birlikte Ihlara Vadisi'nde bir kamp yaptık. Bu kamp esnasında Aksaray'ın sembolü olan Malaklı köpekleri de vardı. Gelen misafirlerimiz, onları görünce tabii ki hayretler içinde kaldılar ve 'Burada malaklı mı var' dediler. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde malaklı köpekleri, Anadolu aslanı olarak geçiyor. Ben de ondan alıntı yaparak, 'Sivaslı kardeşlerim alınmasın ama Anadolu aslanı, Aksaray malaklısıdır dedim. Bunun üzerini değerli Sivas Valimiz Her şey cüsse ile olsa, ormanların kralı Aslan değil fil olurdu cevabını verdi. Biz de ona Google'a girdiğinde Anadolu aslanı hangi ile aittir dediğinizde, direkt Aksaray'ın çıktığını yazdık. Sivas Valimiz buna da tatlı bir cevap verdi. Sonunda şuna geldik; Malaklı da bizim, kangal da bizim. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde 81 ilin bütün güzellikleri hepimizin. Burada şöyle tatlı bir güzellik oldu; hem kangal hem de malaklının Türkiye çapında tekrar bir farkındalığı ve tanıtımı oldu. Ben böyle sosyal medyanın çok fazla görmediği çok nezih ve tatlı bir üslupla geçen bu atışmayı çok beğendiğimi ve herkesinde bunu taktir ettiğini gördüm.'ANADOLU ASLANI, AKSARAY MALAKLISIDIR'Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği Başkanı (AKMİD) Muammer Tıpırdamaz da, Aksaray ve Sivas valilerinin bu diyaloğunun, köpeklerin tanıtımına katkısı olduğunu söyledi. Tıpırdamaz, Aksaray Valimiz ile Sivas Valimizin arasındaki atışma şehrimizde gündem oldu. Bu bence çok tatlı bir olay. Böyle şeyler tadında, tuzunda yapılınca ortaya çok güzel şeyler çıkıyor. Malaklı ve kangalımızın tanıtımında büyük bir gündem oldu. Anadolu aslanı Aksaray malaklısıdır. Dünyadaki ve Türkiye'deki en büyük çoban köpekleri içinde en büyüğü olanıdır. Dünyanın her yerinden, Çin'den Amerika'ya kadar gönderdik. Son zamanda ise koyun sürülerinde korumaya başlaması ise bizi çok sevindirdi diye konuştu. 'AKSARAY'DAKİ SÜRÜLERDE DE KANGAL GÖREV YAPIYOR'Kangal köpeği uzmanı ve Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı Orhan Yalçınkaya ise valiler arasındaki bu diyaloğun kendilerini de mutlu ettiğini ve bu hayvanların yeniden kamuoyunun gündemine gelmesine sağladığını söyledi. Kangal köpeği ile Aksaray malaklısının birbirinden farklı özellikleri sahip olduğunu belirten Yalçınkaya, Bir hayvansever, dernek başkanı olarak bu durum beni mutlu etti. Aslında Kangal da malaklı da ülkemizin milli değerleri. İkisi de güzel ve özel canlılar. Ama ikisinin da kullanım amaçları çok farklı. Kangal daha çok aktif, sürülerde kullanılmakta. Kurtla mücadele eden nadir canlılardan biri. Ondan farklı özelliği vardır. Eksi 35-40'lara kadar dayanabilen bir köpektir. İçgüdüsel hareket eder, bulunduğu evi ve sürüyü koruyan özelliği vardır. Malaklı ise daha çok ev köpeği olarak kullanılır. Sürülerde çalışmamakta. Şayet Anadolu aslanı mı, Kangal mı, malaklı mı diye soracak olursak Aksaray'daki sürülerde çalışanların köpeklerin de Kangal olduğunu öğrendiğimiz anda aslında Kangal'ın ne kadar özel bir canlı olduğunu anlayacaksınız dedi.'KANGAL DAHA DAYANIKLIDIR'Yalçınkaya her iki köpek türünün farklı özellikleri bulunduğunu belirterek, Fiziksel olarak Kangal, üçgen vücuda sahiptir. Göğüs geniş ve arkaya doğru incelmekte. Malaklı köpeği ise silindirik bir yapıya sahip. Göğüs ve arka kısım aynı genişliktedir. Malak dediğimiz dudak ve salya kanalları aşağı doğru sarkıktır. Ağızdan salya akışı olur. Göz çukurları, altları aşağı doğru iner, bazıları kırmızı renktedir. Postu sıkı değildir. Gevşek posta sahiptir. Kangal'ın postu çift katlıdır. Soğuğa aşırı dayanıklı olmasının sebebi budur. Malaklının derisi tek katlıdır. Dayanıklılık olarak Kangal'ın daha özel bir canlı olduğunu düşünüyoruz. Göğüs kafesi geniş olunca, akciğeri de geniş ve ona göre de daha dayanıklı ve sağlamdır. Bu anlatımdan biri iyi biri kötü düşünülmesin. İkisi de farklı ırklardır. Yoksa ikisi de bizim milli değerlerimiz ve zenginliğimizdir diye konuştu.'ANADOLU ASLANI KANGAL'DIR'

Sivas'ta yaşayanlar ise Anadolu aslanı atışmasında galibin Kangal olduğunu belirterek, Kangal köpekleri daha dayanıklıdır. He koruma özelliği vardır. Sürüye gider. Dağda, taşta görev yapar. Bu konuda tartışmasız tektir dedi. Bazıları ise Aksaray malaklısını hiç duymadıklarını dile getirdi.

