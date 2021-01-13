Hangi vakitlerde namaz kılmak mekruhtur; bunun sebebi nedir? Diyanet fetvaları!
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Hangi vakitlerde namaz kılmak mekruhtur; bunun sebebi nedir? Diyanet fetvaları!

13.01.2021 10:34 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:30
Hangi vakitlerde namaz kılmak mekruhtur; bunun sebebi nedir? Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Hangi vakitlerde namaz kılmak mekruhtur; bunun sebebi nedir? konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Hangi vakitlerde namaz kılmak mekruhtur; bunun sebebi nedir?

Dini konularda araştırma yapanlarHangi vakitlerde namaz kılmak mekruhtur; bunun sebebi nedir? konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıylaHangi vakitlerde namaz kılmak mekruhtur; bunun sebebi nedir? konusunda fetva yayınladı. Peki,Hangi vakitlerde namaz kılmak mekruhtur; bunun sebebi nedir? İşte, detaylar

HANGİ VAKİTLERDE NAMAZ KILMAK MEKRUHTUR; BUNUN SEBEBİ NEDİR?

Güneşin doğmasından yükselmesine kadar olan zaman diliminde, güneş tam tepe noktasındayken ve güneşin batma zamanında namaz kılmak mekruhtur.

İslam, Allah'tan başkasına ibadet etmeyi ya da bunu çağrıştıracak bütün tutum ve davranışları yasaklar. Belli vakitlerde namaz kılınmasının yasak veya mekruh olması da bu bağlamda değerlendirilmelidir. Zira güneşin tam doğuş, tam tepe noktasında ve tam batış hâlinde olduğu zamanlar mecusilerin ibadet vakitleridir. Bu vakitlerde namaz kılmanın yasaklanması veya kısıtlanması, ateşperestlerin ibadet vakitleri ile çakışarak müslümanların onlara benzememesi amacıyladır. Böylece müslümanlarda kimlik ve ibadet bilincinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca bu vakitlerin, namazın kemâl anlamda edasına engel bir özelliğinin olduğu da belirtilmiştir (Nesâî, Mevâkît, 29; İbn Mâce, İkâmetü's-salati ve's-sünen, 148; Zeylaî, Tebyîn, I, 85; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtar, II, 384).

Şâfiî mezhebine göre ise güneşin doğuşu, tam tepede oluşu ve batışı zamanında sadece nafile namaz kılmak mekruhtur. Bu hususta "Sizden biriniz sabah namazından sonra güneş doğana kadar, ikindiden sonra güneş batana kadar namaz kılmasın" (Muvatta, Kur'an, 48) hadisini delil olarak zikretmişlerdir. Bu vakitlerde farz namazlar, kaza namazları, revâtib sünnetler, tahiyyetü'l-mescid gibi sebepli namazlar kılınabilir. Ayrıca ikindiden sonra güneşin sararmasından batışına kadar nafile namaz kılmak tenzihen mekruhtur (Nevevî, Ravda, I, 192-195).

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