Hangi ürünlerde enflasyon arttı ve azaldı? 2021 nerelerde, hangi sektörlerde enflasyon yükseldi, hangilerinde düştü?

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, geçtiğimiz ay enflasyon yüzde 1,94 artarken, yıllık enflasyon ise yüzde 17,53 oldu. Bunun ardından vatandaşlar hangi ürünlerde enflasyon oranları arttır? Hangi ürünlerde enflasyon oranları azaldı? 2021 nelerde enflasyon arttı? Detaylar haberimizde...

Hangi sektörlerde enflasyon arttı ve azaldı merak ediliyor. TÜFE'de 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,55 artış gerçekleşti. Peki, Hangi ürünlerde enflasyon arttı ve azaldı?

ENFLASYON ORANLARI ARTTI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, geçtiğimiz ay enflasyon yüzde 1,94 artarken, yıllık enflasyon ise yüzde 17,53 oldu.

TÜFE'de 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,55 artış gerçekleşti.

HANGİ ÜRÜNLERDE ENFLASYON ARTTI, HANGİLERİNDE AZALDI?

Yıllık en düşük artış %2,01 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla,

%6,13 ile haber leşme,

%7,05 ile giyim ve ayakkabı

ve %10,86 ile eğitim oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla,

%26,29 ile ulaştırma,

%25,69 ile ev eşyası

ve %19,99 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Aylık düşüş gösteren tek grup %0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Haziran ayında en az artış gösteren ana gruplar

%0,35 ile haber leşme,

%0,80 ile sağlık

ve %0,88 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Buna karşılık, 2021 yılı Haziran ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla,

%4,50 ile ev eşyası,

%4,46 ile eğlence ve kültür ve

%3,82 ile lokanta ve oteller oldu.

Haziran 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 55 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 54 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 306 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %2,44, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,08, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,16 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,87 artış gerçekleşti.