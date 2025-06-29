Hangi ülkenin nüfusu İstanbul'un nüfusundan daha azdır?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangi ülkenin nüfusu İstanbul'un nüfusundan daha azdır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangi ülkenin nüfusu İstanbul'un nüfusundan daha azdır?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangi ülkenin nüfusu İstanbul'un nüfusundan daha azdır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
HANGİ ÜLKENİN NÜFUSU İSTANBUL'UN NÜFUSUNDAN DAHA AZDIR?
A: Hollanda
B: Tunus
C: Şili
D: Avusturalya
Cevap : B