Hangi ülkelerde sokağa çıkma yasağı var? Hangi ülkeler kısıtlamaları kaldırdı?
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İtalya, Avrupa, Dünya, Güncel

Hangi ülkelerde sokağa çıkma yasağı var? Hangi ülkeler kısıtlamaları kaldırdı?

Koronavirüs salgını nedeniyle artan vaka ve ölüm oranlarını en aza indirmek amacıyla birçok ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi, çeşitli kısıtlamalar getirildi. Bazı Avrupa ülkeleri ise vaka ve ölüm oranlarında azalma gerçekleştiği için ağır yaptırımları hafifletme kararı aldı. Peki, hangi ülkeler sokağa çıkma yasağını kaldırdı?

14.04.2020 12:04 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:09
Hangi ülkelerde sokağa çıkma yasağı var? Hangi ülkeler kısıtlamaları kaldırdı?

Kısıtlamaları kaldıran ülkeler hangileri? Ölüm ve vaka oranlarının en yüksek olduğu İtalya ve İspanya da dahil birçok Avrupa ülkesi sert önlemlerinde geri adım atmaya karar verdi. Türkiye'de de hafta sonları uygulanmaya başlayan sokağa çıkma yasağı diğer ülkelerde kademeli olarak kaldırılmaya başlandı. Sokağa çıkma yasağı hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN ÜLKELER

Birçok ülkede, ağır önlemler çerçevesinde kısmi sokağa çıkma yasağı yada sınırlandırılması uygulanıyor. Diğer yandan Türkiye'de kısmi sokağa çıkma yasağı uygulayan ülkeler aarasında bulunuyor. İşte, yasakların olduğu ülkeler:

Belçika

Fransa

İtalya

İrlanda

İngiltere

Almanya

İsrail

Irak

Tunus

Ürdün

Sırbistan

Sudan

Hindistan

Avustralya

ABD

Güney Kore

İspanya

Suudi Arabistan

Yunanistan

HANGİ ÜLKELERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI?

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını, sonrasında en ağır şekilde İtalya ve ispanya'da görüldü. Salgın nedeniyle ölüm ve vaka oranlarının önüne geçemeyen iki ülke de katı önlemler aldı. Sonuç olarak oranlarda azalma görülünce İtalya ve İspanya hükümetleri ekonomiyi canladırmak adına bazı kısıtlamaları kaldırmaya karar verdi. İspanya'da bazı şirketler operasyonlarını yeniden başlatma kararı aldı. İtalya'da da bazı fabrikalar yeniden çarklarını döndürmeye başladı.

ALMANYA VE İNGİLTERE

Almanya'da Paskalya haftasından sonra önlemlerin kademeli olarak kaldırılabileceği iddia edilirken, ilk olarak perakende sektörünün ve okulların açılabileceği düşünülüyor. İngiltere'de ise ekonomik gerekçelerle kısıtlamaların yavaş yavaş kaldırılması istense de konuyla ilgili kesin bir sonuç yok.

DANİMARKA'DA OKULLAR AÇILIYOR

Dünya Sağlık Örgütü kısıtlamaların henüz kaldırılmak için uygun bir dönem olmadığını belirterek, Çekya, Avusturya, Danimarka ve Norveç, Avrupa'da salgından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer almadığını da bildirdi. Buna göre 4 ülke bazı tedbirleri geri almaya başladı. Bu ülkeler:

Çekya'da vatandaşlar, yapı marketlerde, bisiklet mağazalarında alışveriş yapabilecek, tenis oynayıp havuzlarda yüzebilecek.

Avusturya, Paskalya'dan sonra küçük dükkanların açılmasına izin vermeyi planlıyor.

Danimarka'da bu hafta anaokulları ve okullar yeniden açılacak.

Norveç'te ise anaokullarının gelecek hafta açılması bekleniyor.

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