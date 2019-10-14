Hangi ülkeler Türkiye'ye silah satışını durdurdu? Bu ülkeler ne kadar silah ihraç ediyordu?
Barış Pınarı Harekatı sonrası hangi ülkeler Türkiye'ye silah ambargosu uyguladı? Bu ülkeler Türkiye'ye ne kadar silah ihraç ediyordu?
14.10.2019 02:17
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile Ankara'ya silah satışını askıya alan ülke sayısı 5'e çıktı.
Kuzey Avrupa ülkelerinden Finlandiya ve Norveç Türkiye'ye silah ihracatını durdurma kararı alan ilk ülkeler oldu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com