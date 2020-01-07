Hangi ülkede ne kadar Şii nüfus yaşıyor?
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Hangi ülkede ne kadar Şii nüfus yaşıyor?

Dünyadaki Müslüman nüfusun yaklaşık 10'unu Şiiler oluşturuyor. Farklı araştırmalara göre Şii nüfusun 155 ila 200 milyon arasında değiştiği tahmin ediliyor.

07.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:30
Hangi ülkede ne kadar Şii nüfus yaşıyor?

Devrim Muhafızları Komutanı 'nin öldürülmesi sadece memleketinde değil, bölgede Şii nüfusun yoğun olduğu birçok ülkede protesto edildi. Dünyadaki Müslüman nüfusun yaklaşık 10'unu Şiiler oluşturuyor. Farklı araştırmalara göre Şii nüfusun 155 ila 200 milyon arasında değiştiği tahmin ediliyor.


İran, Irak, Bahreyn, Lübnan ve Azerbaycan'da Şii'ler Müslüman nüfusun çoğunluğunu oluşturuyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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