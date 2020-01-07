Hangi ülkede ne kadar Şii nüfus yaşıyor?

07.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:30

İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sadece memleketinde değil, bölgede Şii nüfusun yoğun olduğu birçok ülkede protesto edildi. Dünyadaki Müslüman nüfusun yaklaşık 10'unu Şiiler oluşturuyor. Farklı araştırmalara göre Şii nüfusun 155 ila 200 milyon arasında değiştiği tahmin ediliyor.



İran, Irak, Bahreyn, Lübnan ve Azerbaycan'da Şii'ler Müslüman nüfusun çoğunluğunu oluşturuyor. Euronews.com'da Görüntüle