Hangi ülkede ikinci dalga başladı? İkinci dalga olabilecek ülkeler hangileri? Yani tip koronavirüs nedeniyle birçok insan hayatını kaybetti. Ülkelerin aldığı sıkı önlemler neticesinde pandemide bir noktaya gelindi fakat bazı ülkelerde önlemlere gerekli şekilde uyulmaması ile virüs yeniden ilk noktaya ulaştı. Peki, hangi ülkelerde ikinci dalga bekleniyor?

İkinci dalga hangi ülkelerde bekleniyor, merak konusu olmuştu. Bir ülke koronavirüs de ikinci dalga başladığını açıkladı. İkinci dalga başlayan ülke hangisi? İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, yeni tip koronavirüsün ülke de ikinci dalgaya girdiğini bildirdi. İşte detaylar...

İKİNCİ DALGAYA GİREN ÜLKE HANGİSİ?

İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, ülkesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya girdiğini açıkladı.

Edelstein, Twitter'daki hesabı üzerinden düzenlediği basın toplantısında, "Koronavirüsün ikinci dalgasının başlangıcındayız; bundan dolayı yeni kısıtlamalara gitmek zorundayız." dedi.

Bakan Edelstein, alınacak önlemlere ilişkin, "Kısıtlamalar, toplantıları ve düğün salonları ile Yahudi ibadethanelerini kapsayacak." ifadesini kullandı. Kararların, ekonomi ve sağlık alanındaki ihtiyaçlar göz önünde tutularak alındığını vurgulayan Edelstein, talimatlara uyulmadığı takdirde, açık yerlerin kapatılmak zorunda kalacağı uyarısında bulundu.

İSRAİL'DE VAKA ORANI KAÇ?

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 218 yeni vaka tespit edildi.

Perşembe günkü 668 yeni vaka sayısı, ülkede "24 saatte tespit edilen en fazla Kovid-19 vakası" olarak kayda geçmişti.

HANGİ ÜLKELERDE İKİNCİ DALGA BEKLENİYOR?

Oxford Üniversitesi'nin 45 ülke ve 25 bin vaka üzerinde yaptığı araştırma ile elde ettiği verilere göre koronavirüs pandemisinde ikinci dalganın yaşanma ihtimalinin en yüksek olduğu 10 ülke şöyle; Almanya, Ukrayna, ABD, İsviçre, Bangladeş, Fransa, İsveç, İran, Endonezya ve Suudi Arabistan olarak belirtildi.Ayrıca Almanya, Suudi Arabistan ve İran'ın önlemlerini gevşetmesinden sonra belirgin ikinci dalgalar yaşadıklarını da bildirdi. İran, Mayıs ayındaki kitlenmesini azalttığı için virüsün ikinci bir zirvesini görmeye başladı. Oxford Üniversitesi, İran'daki yetkililerin pozitif test oranlarının arttığını belirtmesi ile virüsün yeniden halkın içerisine girmeye başladığını belirtti.