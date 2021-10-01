(Hangi ülkede bir adam) Kim Milyoner Olmak İster 1 Ekim Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! Hangi ülkede bir adam, 2000'de silahlı soygun suçundan 13 yıl hapis cezası almış, kendisi hatırlatmasına rağmen 2013'e kadar kimse gelip onu tutuklamamış, bu arada iki kez evlenmiş ve çocukları olmuştur?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 100 BİN LİRALIK SORUSU

Hangi ülkede bir adam, 2000'de silahlı soygun suçundan 13 yıl hapis cezası almış, kendisi hatırlatmasına rağmen 2013'e kadar kimse gelip onu tutuklamamış, bu arada iki kez evlenmiş ve çocukları olmuştur?

A- Hindistan

B- ABD

C- Rusya D- Meksika Cevap: ABD Doğru cevap B şıkkı ABD

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