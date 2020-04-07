Hangi Ülke Covid-19 için Ne Kadar Test Yaptı? İşte Yanıtı SARS-CoV-2 virüsü hızla yayılmaya devam ederken pek çok kişi hangi ülkenin ne kadar test yaptığını merak ediyor.

SARS-CoV-2 virüsü hızla yayılmaya devam ederken pek çok kişi hangi ülkenin ne kadar test yaptığını merak ediyor. İşte yanıtı!

Ülkelerin Covid-19 Test Sayısı

7 Nisan 2020 tarihi itibarıyla Covid-19 ile enfekte olan 1,359,110 vaka bulunuyor. Öte taraftan enfekteye bağlı 75,923 ölüm gerçekleşti. Peki hangi ülke bugüne kadar ne kadar test yaptı? Sizler için derledik.

Not: Aşağıda vereceğimiz bilgiler 7 Nisan 2020 tarihini ve öncesini kapsamaktadır. Veriler ülkelerin otoriter kaynaklarınca açıklanan bilgileri içeriyor olup kesinlik içermez. Bu veriler hakkında açıklama yapmayan ülkeler listede yer almayabilir.

1- Amerika: 1,933,423 adet test yapıldı.

2- Almanya: 918,460 adet test yapıldı.

3- Rusya: 795,000 adet test yapıldı.

4- İtalya: 721,732 adet test yapıldı.

5- Güney Kore: 461,233 adet test yapıldı.

6- İspanya: 355,000 adet test yapıldı.

7- Kanada: 330,901 adet test yapıldı.

8- Avustralya: 310,700 adet test yapıldı.

9- Birleşik Krallık: 252,958 adet test yapıldı.

10- Fransa: 224,254 adet test yapıldı.

11- Birleşik Arap Emirlikleri: 220,000 adet test yapıldı.

12- Türkiye: 202,845 adet test yapıldı.

13- İsviçre: 162,500 adet test yapıldı.

14- Hindistan: 140,293 adet test yapıldı.

15- Avusturya: 115,235 adet test yapıldı.

16- Norveç: 111,299 adet test yapıldı.

17- Portekiz: 110,000 adet test yapıldı.

18- İsrail: 109,724 adet test yapıldı.

19- Hong Kong: 96,709 adet test yapıldı.

20- Vietnam: 94,305 adet test yapıldı.