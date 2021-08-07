Hangi teleskopu alalım?

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİNGözleme yeni başlayanlar, öncelikle mercekli bir teleskop almalı. Aynalı teleskoplarda görüntü dikey ve yatay eksende ters olacağından, gözlem yapmaya alışmak zor. Mercekli teleskoplarda bu sorun yok, ayrıca karasal gözlem de yapılabiliyor.

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN

Gözleme yeni başlayanlar, öncelikle mercekli bir teleskop almalı. Aynalı teleskoplarda görüntü dikey ve yatay eksende ters olacağından, gözlem yapmaya alışmak zor. Mercekli teleskoplarda bu sorun yok, ayrıca karasal gözlem de yapılabiliyor. Tavsiyem, en az 60 mm mercek çapına sahip AZ kundaklı bir teleskop olur.

Kundak, teleskopun üzerine oturduğu tripoda deniyor. Birkaç çeşidi var: AZ kundak, ekvatoryal kundak, çatal kundak.

Başlangıç teleskopları, kolay taşınan ve ilk aşamada fazla masraf yapmaya gerek olmayan, 'geçiş düzeyi' teleskoplarıdır. Bunlar, çocuklara astronomi ve uzay bilimleri sevgisini aşılamak için de ideal. Bu teleskoplarla Ay'ın kraterlerini, Jüpiter'in uydularını inceleyebilir, Satürn'ün halkalarını görebilirsiniz.

· MEADE, Infinity 60 AltAzimut-Mercekli Teleskop. 1.330 lira.

· Meade StarPro Az70 Teleskop. 2.513 lira.

· National Geographic Aynalı Teleskop. 2.906 lira.

ORTA SEVİYEDEKİ GÖZLEMCİLER İÇİN

Orta düzey teleskoplar, daha çok derin uzay gözlemleri yapmak isteyen kişilere göre... Bu teleskopları ışık kirliliğinden uzak yerlerde nebula, galaksi, yıldız kümeleri gibi uzak ve soluk gökcisimlerini incelemek için kullanabilirsiniz. Ayrıca astrofotoğraf çekimlerini başlangıç düzeyinde gerçekleştirebilirsiniz. Eğer orta düzey bir teleskop arıyorsanız, aynalı teleskoplardan bir seçim yapmanız iyi olacaktır.

· MEADE, ETX- 90 Observer (90/1250mm) Teleskop. 9.548 lira.

PROFESYONELLER İÇİN

Profesyonel teleskoplar, acemiliğini atmış ve artık amatör astronom olmuş, ileri düzey astrofotoğrafçılık yapan ve ileri düzey derin uzay cisimlerini incelemek isteyenlerin tercihi... İleri düzey bir teleskop istiyorsanız takip sistemli, Go-To özellikli (gökcisimlerinin kendi bulma ve takip etme) bir ürün tercih edebilirsiniz. Bu alanda seçenek çok. 200-300 mm ayna çaplı teleskoplar olduğu kadar, 100 mm ve üzeri mercekli teleskoplar da derin uzay gözlemleri ve profesyonel astrofotoğrafçılık için gerekli. Önerim;

· MEADE, LX200-ACF 8 (20cm) Teleskop. 60.924 lira.

Not: Fiyatlar www.astroshop.com.tr adresinden alınmıştır.

Kaynak: Hürriyet