Hangi Telefonu Hediye Etmeli?

14 Şubat Sevgililer Günü giderek yaklaşıyor ve hayatınızdaki değerli kişiye bir hediye alacağınızdan eminsiniz. Hatta onlarca şey arasından bu hediyenin bir telefon olacağı konusunda da kararlısınız.

Akıllı telefonları seçerek iyi bir seçim yaptınız çünkü telefonu eskiyen veya eski model bir telefon kullanan sevgiliniz, sizin bu hediyenize hayır diyemeyecek. Peki hangi telefonu seçmelisiniz? Aşağıdaki listemiz, doğru telefonu seçmenizde size yardımcı olacak.

Piyasadaki en iyi telefonu arıyorsanız, Galaxy S8'den başka yere bakmanıza gerek yok. 5,8 inç'lik AMOLED ekranı, 12MP'lik müthiş arka ve 8MP'lik ön kamerası, 64GB depolama alanı, parmak izi tarayıcısı ve kulaklık girişiyle Galaxy S8, neredeyse kusursuz bir telefon.

LG V30



Android dünyasının en iyilerini üzerinde buluşturan bir telefon için LG V30'dan şaşmayın. LG G6 da iyi bir telefon ancak V30, onun elden geçirilmiş ve güçlendirilmiş bir sürümü. Piyasadaki en güçlü işlemcilerden birini taşıyan LG V30, içerisindeki Quad DAC sayesinde çok iyi bir ses performansı da sunuyor.

Moto E4 Plus



En iyi ve en pahalı telefonlar güzeller ancak hediye denildiğinde harcadığınız paranın miktarı, her zaman önemli olmayabiliyor. Örneğin derdiniz sevgilinizle daha uzun süre konuşmak ise, Moto E4 Plus bunu size sunuyor. 5.000mAh'lik çok güçlü bir pille gelen telefonun tasarımı da oldukça kaliteli görünüyor. Bununla birlikte 720p ekran, MediaTek MT6737 işlemci, 3GB RAM gibi daha orta düzey özelliklerle yetinmek durumundasınız. Uygun fiyat ve pil ömrü sizin için en önemlisiyse, Moto E4 Plus tam size göre.

HTC U11



Harika tasarımı, programlanabilir, sıkılabilen kenarlarıyla öne çıkan HTC U11'in en önemli özelliklerinden bir tanesi, yüksek ses performansı. U11'in sıkılabilen kenarları, dilediğiniz eylemi gerçekleştirecek biçimde ayarlanabiliyor. Telefonla beraber gelen kulaklıklar ise size fevkalade bir müzik keyfi yaşatıyor.

Xiaomi mi 6



Amiral gemisi sınıfında bir telefon almak, ancak büyük maliyelere katlanmak istemeyenler, Xiaomi mi 6'yı çok beğenecekler. Tasarımıyıla beğendiğimiz telefon, Snapdragon 835 işlemci ve 6GB RAM ile geliyor. 5,15 inç'lik Full HD ekranı ise gayet güzel görünüyor. En önemli eksikleri ise microSD slotunun ve 3,5mm kulaklık girişinin olmayışı.

iPhone 8 veya iPhone 8 Plus



iPhone dünyasındaki sevgilinizi Android'e taşımak istemiyorsanız, seçiminiz iPhone 8 veya iPhone X'ten yana olabilir. Biz bu yazımızda iPhone 8'in daha uygun bir hediye olabileceğini düşündük ancak tercih size kalmış. iPhone 8, Touch ID home düğmesi, yeni A11 Bionic yonga seti ve iOS 11 işletim sistemiyle geliyor. Ekranı piyasanın en iyisi olmayabilir, ancak iPhone 8 ve iPhone 8 Plus çok iyi bir kamera performansı sunuyor.

Eğer bütçeniz genişse, OLED ekranlı, Face ID'li iPhone X'in de sevgilinizi memnun edeceğinden emin olabilirsiniz.