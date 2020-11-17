Hangi tedbirler alındı! Hangi günler sokağa çıkma yasağı olacak?
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Hangi tedbirler alındı! Hangi günler sokağa çıkma yasağı olacak?

17.11.2020 20:42 | Son Güncelleme: 17.11.2020 20:49
Hangi tedbirler alındı! Hangi günler sokağa çıkma yasağı olacak?

Sokağa çıkma yasağı getirildi. Peki, kısıtlamalar dahilinde okullar ne zaman açılacak? AVM'ler kapatılacak mı? Restoranlar kapatılacak mı?

Merakla beklenen Kabine toplantısı sonrası Sokağa çıkma yasağı olacağı kesinleşti. Peki, kısıtlamalar dahilinde okullar ne zaman açılacak? AVM'ler kapatılacak mı? Restoranlar kapatılacak mı?

KISITLAMALAR NELER?

Kabine toplantısı konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 arası sokağa çıkma kısıtlaması, ara tatilinde eğitim yılsonuna kadar eğitim online sürdürülecek. 65 yaş üstü çalışanlar hariç uygulaması 20 yaş altına teşmil edilecek.

Alışveriş yerleri, berberler, restoranlar saat 10.00 ile 20.00 arası açık kalacak. Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı kalacak. Restoranlarda sadece paket servisi yapacak. Kıraathanelere bir süre ara verilecek. Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak. Şehirlerimizin ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek.

İl hıfzısıhha kurulları bu uygulamayı genişletebilecek. Tüm bu hususlarla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacak. Hep birlikte fedakarlık yaparak inşallah bu salgın musibetinin üstesinden gelerek sağlıklı ve huzurlu şekilde geleceğe bakacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu duygularla bir kez daha sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla." dedi

HANGİ GÜNLER SOKAĞA ÇIKMA OLACAK?

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları dile getirdi;

"Tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat sabah 10 ile akşam 20 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Okullar dönem sonuna kadar uzaktan eğitime devam edecek" dedi. Hangi günlersokağa çıkma yasağı olacağı henüz belli değil.

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