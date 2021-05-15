Hangi takımlar küme düştü? Gençlerbirliği mi, Kayserispor mu küme düştü?
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Hangi takımlar küme düştü? Gençlerbirliği mi, Kayserispor mu küme düştü?

Hangi takımlar küme düştü? Gençlerbirliği mi, Kayserispor mu küme düştü?
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Süper Lig karşılaşmalarında bazı takımlar küme düşmemek için büyük mücadele verecek. Peki, Gençlerbirliği küme mi düştü? Hangi takımlar küme düşebilir? Kayserispor küme düştü mü? Hangi takımlar küme düştü? Gençlerbirliği mi, Kayserispor mu küme düştü?

Süper Lig karşılaşmalarında bazı takımlar küme düşmemek için büyük mücadele verecek. Peki, Gençlerbirliği küme mi düştü? Hangi takımlar küme düşebilir? Kayserispor küme düştü mü? Hangi takımlar küme düştü? Gençlerbirliği mi, Kayserispor mu küme düştü?

HANGİ TAKIMLAR KÜME DÜŞTÜ?

En son Denizlispor'un ve Ankaragücü'nün küme düşmesi sonucunda karşılaşma Kayserispor ile Gençlerbirliği arasında olacak. Gençlerbirliği ise Göztepe'yi mağlup ederek ligde kalma mücadelesini devam ettirdi. Gençlerbirliği oynanan karşılaşma sonucu küme düştü.

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI KAÇ KAÇ?

Beşiktaş 10. dakika Vida gol attı.

Göztepe Alparslan 24. dakikada gol attı.

Penaltıdan Gezzal gol attı. 2-1 öne geçti.

Maç sonucuna göre kazanan Beşiktaş oldu.

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