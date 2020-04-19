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TV, Ekonomi

Hangi Şirketler Salgın Döneminde Tökezledi?

Teknolojik Grup Başkanı Aykut Seyrek salgın döneminde şirketlerin karşılaştığı zorlukları Wise.TV'ye değerlendirdi.

19.04.2020 02:04 | Son Güncelleme: 19.04.2020 02:04

Teknolojik Grup Başkanı Aykut Seyrek salgın döneminde şirketlerin karşılaştığı zorlukları Wise.TV'ye değerlendirdi.

Normal zamanda bilişim teknolojilerine yatırım yapan ve bu teknolojileri kullanan şirketlerin korona virüs salgını dönemine daha hızlı adapte olduğunu belirten Seyrek, hangi şirketlerin hazırlıksız yakalandığını ve nasıl tökezlediklerini anlattı.

Hangi Şirketler Salgın Döneminde Tökezledi?
Kaynak: Wise.tv

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