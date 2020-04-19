Hangi Şirketler Salgın Döneminde Tökezledi? Teknolojik Grup Başkanı Aykut Seyrek salgın döneminde şirketlerin karşılaştığı zorlukları Wise.TV'ye değerlendirdi.

Teknolojik Grup Başkanı Aykut Seyrek salgın döneminde şirketlerin karşılaştığı zorlukları Wise.TV'ye değerlendirdi.

Normal zamanda bilişim teknolojilerine yatırım yapan ve bu teknolojileri kullanan şirketlerin korona virüs salgını dönemine daha hızlı adapte olduğunu belirten Seyrek, hangi şirketlerin hazırlıksız yakalandığını ve nasıl tökezlediklerini anlattı.