Hangi sınıflar okula başlayacak? Yüz yüze eğitim hangi sınıflarda, ne zaman başlıyor?
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Hangi sınıflar okula başlayacak? Yüz yüze eğitim hangi sınıflarda, ne zaman başlıyor?

21.10.2020 08:47 | Son Güncelleme: 21.10.2020 08:51
Hangi sınıflar okula başlayacak? Yüz yüze eğitim hangi sınıflarda, ne zaman başlıyor?

5.6.7.9.10. ve 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Cumhurbaşkan Erdoğan, 20 Ekim'de katıldığı Kabine Toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulunarak yüz yüze eğitime geçecek sınıfları da belirtti. Peki, hangi sınıflar, ne zaman yüz yüze eğitime geçiyor?

Okullar ne zaman açılıyor? Kabine Toplantısı'nda alınan kararları, görüşülen konuları bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçişin diğer aşaması olan 5. ve 9. sınıfların okula döneceği tarihi bildirdi. İşte, yüz yüze eğitime dair ayrıntılar...

HANGİ SINIFLAR, NE ZAMAN OKULA BAŞLIYOR?

Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre, ''Eğitimde yeni bir adım daha atarak ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflarla ilgili tarihi de gelişmelere bakarak en yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

YÜZ YÜZE EĞİTİME NE ZAMAN GEÇİLDİ?

Milli Eğitim Bakanlığı, ilk olarak 21 Eylül'de okul öncesi ve biirnci sınıf öğrencilerin belirli kriterler dahilinde okula döneceklerini söylemesinin ardından 2, 3 ve 4. sınıf ile ortaokul 8. sınıflar,imam hatip ortaokulları, lise hazırlık sınıfları ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime 12 Ekim'de geçmişti. 2 Karım tarihinde de yüz yüze eğitime aşamalı geçişte 9. sınıflar ile 5. sınıflar okula dönüyor.

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