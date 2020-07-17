Hangi partiler Ermenistan'ı kınadı? TBMM'deki partilerin Ermenistan'a tepkisi ne oldu?
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Hangi partiler Ermenistan'ı kınadı? TBMM'deki partilerin Ermenistan'a tepkisi ne oldu?

Türkiye Büyük Milet Meclisi'ndeki 4 parti Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı. 4 partinin yayınladığı ortak bildiride Ermenistan'a uyarılarda bulunulurken işgal ettiği topraklardan geri çekilmesi gerektiği vurgulandı. Peki, Hangi partiler Ermenistan'ı kınadı?

Hangi partiler Ermenistan'ı kınadı? TBMM'deki partilerin Ermenistan'a tepkisi ne oldu?
17.07.2020 07:53 | Son Güncelleme: 17.07.2020 07:56

Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan askeri-politik gerginlik sonrası Türkiye'den Azerbaycan'a destek mesajları yağmaya başladı. TBMM'den de destek gelirken 4 parti ortak bildiri yayınladı. Ortak bildiride "Ermenistan hatalı bir yoldadır. Ermenistan BM Güvenlik Konseyi ve AGİT kararlarına uymalı ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmelidir" ifadeleri kullanıldı. Peki, Hangi partiler Ermenistan'ı kınadı? TBMM'deki partilerin Ermenistan'a tepkisi ne oldu?

HANGİ PARTİLER ERMENİSTAN'I KINADI?

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları ortak bildiri yayınlayarak Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı. "Ermenistan hatalı bir yoldadır" denilen açıklamada, "Ermenistan BM Güvenlik Konseyi ve AGİT kararlarına uymalı ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmelidir" ifadeleri kullanıldı.

TBMM'DEKİ PARTİLERİN ERMENİSTAN'A TEPKİSİ NE OLDU?

TBMM'deki 4 parti ortak bildiri yayınlayarak Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınadı.

Dört partinin ortak açıklaması şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 12 Temmuz'dan başlayarak Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Ermenistan hatalı bir yoldadır. Azerbaycan toprağı Yukarı Karabağ ve çevresindeki bölgeleri yıllardan beri işgal altında tutan Ermenistan'ın bilinen saldırgan tutumuna yeni bir örnek teşkil eden bu saldırılar, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir.

Ermenistan'ın, hak ve hukuku hiçe sayan bu davranışı karşısında uluslararası toplumu gereken tepkiyi göstermeye davet ediyoruz.

Yukarı Karabağ ihtilafının, Azerbaycan'ın uluslararası tanınmış sınırları ve toprak bütünlüğü çerçevesinde barışçı yollarla çözülmesine olan desteğimizi tekrarlıyoruz. Ermenistan BM Güvenlik Konseyi ve AGİT kararlarına uymalı ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmelidir.

İki devlet, tek millet anlayışıyla her daim huzur ve istikrarın savunucusu olan Türkiye, bundan sonra da tüm imkânlarıyla, toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme çabalarında Azerbaycan'ın yanında yer almaya devam edecektir. Bu vesile ile Azerbaycanlı şehitlerimiz için dost ve kardeş Azerbaycan halkına ve Hükûmetine taziyelerimizi iletiyor, yaralıların bir an önce iyileşmesini diliyoruz."

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