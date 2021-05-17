Hangi işletmeler 5 bin tl destek alacak? Hangileri 3 bin tl destek alacak? Tüm işletmeler ve alacakları destekler!

17 Mayıs Pazartesi Kabine Toplantısı kararları açıklandı! Buna göre bazı işletmelere 5 bin tl ve 3 bin tl destek verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında Hangi işletmeler 5 bin tl destek alacak konusu oldu. Peki, Hangi işletmeler 5 bin tl destek alacak? Hangileri 3 bin tl destek alacak? Tüm işletmeler ve alacakları destekler! Cevaplar haberimizde.

Kabine Toplantı kararları açıklanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam normalleşme adımlarının konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Erdoğan, "Ramazan ayı boyunca uyguladığımız kısmi ve tam kapanma sayesinde salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık. 1 Haziran sonrasını ele aldık, önümüzdeki günlerde açıklayacağız" dedi. Peki, Hangi işletmeler 5 bin tl destek alacak? Hangileri 3 bin tl destek alacak? Hangi işletmeler 3 bin tl destek alacak? 5000₺ ve 3000₺ destek alacak işletme yerleri neresi? Tüm işletmeler ve alacakları destekler! Detaylar yazımızda.

ERDOĞAN'DAN ESNAFA DESTEK MÜJDESİ

Bu hibe programıyla işlerine ara vermiş olan esnaflarımıza 2 grup halinde destek olmayı planlıyoruz.

1. grupta kahve kıraathane pastane, internet kafeler vb işletmeler yer almaktadır. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız.

2. grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb yer almaktadır. Bu gruba berberler otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz. Toplamda 4 milyar 602 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz

HANGİ İŞLETMELER 5 BİN TL DESTEK ALACAK?

5 bin tl destek alacak işletmeler:

Bakım,

Onarım,

Tamirat,

Kaporta İşleriyle Uğraşanlar,

Seyyar Satıcılar,

Sıhhi Tesisat,

Hırdavat,

Müzisyen,

Oto Yıkamacı,

Kuru Temizlemeci,

Oyuncak,

Kozmetik,

Camcı,

Çilingir,

Bakırcı,

Kalaycı,

Ayakkabı,

Konfeksiyon,

Zücaciye,

Tuhafiye,

Kurs Işletmeleri

HANGİ İŞLETMELER 3 BİN TL DESTEK ALACAK?

3 bin tl destek alacak işletmeler:

Lokantalar,

Pastaneler,

Dondurma,

Berber,

Taksici,

Minibüsçü,

Otobüsçü,

Pazarcılar

Toplamda 4 milyar 602 milyon liralık karşılıksız destek verileceğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

Esnaflarımıza yönelik yeni bir destek programın müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara vermek mecburiyetinde kalan esnafımıza iki grup destek oluyoruz. Birinci grup kahvehane, kafe, çay bahçesi, okul personel servisi, düğün salonu, öğrenci yurdu, hamamlar, kırtasiyeler, internet kafeler, lunaparklar gibi yerler yer almaktadır. Bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız.

5 BİN LİRA DESTEK ALACAK İŞLETMELER

İkinci grupta ise bakım, onarım, tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisat, hırdavat, müzisyen, oto yıkamacı, kuru temizlemeci, oyuncak, kozmetik, camcı, çilingir, bakırcı, kalaycı, ayakkabı, konfeksiyon, zücaciye, tuhafiye ve kurs işletmeleri yer alacaktır.

3 BİN LİRA DESTEK ALACAK İŞLETMELER

Lokantalar, pastaneler, dondurma, berber, taksici, minibüsçü, otobüsçü, pazarcılar da bu gruba dahildir. Bu gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz.

İki ayrı grup 1 milyon 384 binde fazla esnafa karşılıksız olarak veriyoruz. Tüccar, sanayici, büyük şirketler için de nefes kredisi adı altında kolaylık sağlayacak yeni adım atıyoruz. Detayları Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından açıklanacak destek programlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.