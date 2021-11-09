Araştırma Merkezleri

HANGİ İŞE NASIL BAŞVURULUR?

"Hangi İşe Nasıl Başvurulur? " adlı konferansı kapsamında, İşkur İş Kulübü Lideri Kübra Karakaya, 17 Kasım 2021 Çarşamba günü, saat 13. 30'da, Çankaya Üniversitemizin konuğu oluyor. "Kendini Tanıma, Özgeçmiş ve Niyet Mektubu Hazırlama" konularını içeren konferansa, tüm Öğrencilerimiz, Akademik ve İdari Personelimiz https://zoom. us/j/93728805389 linki aracılığıyla katılabilecektir.

Bilgi: TURK 101-102-103 dersi final ön koşulu etkinliklerinden olan etkinlik yalnızca online olarak yayınlanacaktır.

Duyuru Ekleme Tarihi : 09. 11. 2021 11: 42

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