Hangi illerin emniyet müdürleri değişti? Değişen emniyet müdürleri kimler? Hangi emniyet müdürü nereye atandı? Yeni emniyet müdürleri belli oldu!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hangi illerin emniyet müdürleri değişti? Değişen emniyet müdürleri kimler? Hangi emniyet müdürü nereye atandı? Yeni emniyet müdürleri belli oldu!

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan atama kararıyla İstanbul, Adana, Kahramanmaraş, Niğde, Gümüşhane illerinin emniyet müdürleri değiştirildi. Emniyet müdürleri değişti! Hangi illerin emniyet müdürleri değişti? Değişen emniyet müdürleri kimler? Hangi emniyet müdürü nereye atandı? Yeni emniyet müdürleri belli oldu!

Hangi illerin emniyet müdürleri değişti? Değişen emniyet müdürleri kimler? Hangi emniyet müdürü nereye atandı? Yeni emniyet müdürleri belli oldu!
16.06.2020 09:33 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atandı.Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci Adana Emniyet Müdürlüğüne, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne, Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş Niğde Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Celal Taşçı ise Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi.Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince yapıldı.

Hangi illerin emniyet müdürleri değişti? Değişen emniyet müdürleri kimler? Hangi emniyet müdürü nereye atandı? Yeni emniyet müdürleri belli oldu!
Emniyet Genel Müdürlüğü

EMNİYET MÜDÜRLERİ DEĞİŞEN İLLER HANGİLERİ?

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına,

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci, Adana Emniyet Müdürlüğüne

Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Niğde Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Celal Taşçı, Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.

İlgili Haberler

Zafer Aktaş kimdir? İstanbul emniyet müdürü Zafer Aktaş kimdir? Zafer Aktaş hayatı ve biyografisi! İstanbul'un yeni emniyet müdürü Zafer Aktaş!
Zafer Aktaş kimdir? İstanbul emniyet müdürü Zafer Aktaş kimdir? Zafer Aktaş hayatı ve biyografisi! İstanbul'un yeni emniyet müdürü Zafer Aktaş!
umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

Manşet

Haberler

İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu Haber
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Sevgilisiyle tatile çıkan Aleyna Tilki, gazetecileri görünce köşe bucak kaçtı Haber
Sevgilisiyle tatile çıkan Aleyna Tilki, gazetecileri görünce köşe bucak kaçtı
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu Haber
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi Haber
Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler Haber
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu Haber
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul dahil 5 ilin emniyet müdürü değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul dahil 5 ilin emniyet müdürü değişti
'Kız meselesi' kavgası iki cana mal oldu
"Kız meselesi" kavgası iki cana mal oldu
Tatilin keyfini çıkaran Demet Özdemir, tekne pozlarını paylaştı
Tatilin keyfini çıkaran Demet Özdemir, tekne pozlarını paylaştı
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
İzmir'deki feci kazada hayatını kaybedenler baba-kız çıktı
İzmir'deki feci kazada hayatını kaybedenler baba-kız çıktı
F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin biletini kesti
F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin biletini kesti
Bir hafta önce emekli olan hukuk doçenti evinde ölü bulundu
Bir hafta önce emekli olan hukuk doçenti evinde ölü bulundu
ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı
ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı
River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık
River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık
Demokrasi yürüyüşünde ortalık karıştı, HDP'li vekil TOMA'nın önüne geçti
Demokrasi yürüyüşünde ortalık karıştı, HDP'li vekil TOMA'nın önüne geçti
Cebinde 1 lira yoktu, içinde 20 bin lira olan çantayı sahibine teslim etti
Cebinde 1 lira yoktu, içinde 20 bin lira olan çantayı sahibine teslim etti
AK Parti'den oy oranlarını düşük gösteren anketlere tepki: Nereye gitti bu oylar?
AK Parti'den oy oranlarını düşük gösteren anketlere tepki: Nereye gitti bu oylar?
8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde
8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde
Korona günlerini evde geçiren Türkiye'nin internette en çok arattığı kelime belli oldu
Korona günlerini evde geçiren Türkiye'nin internette en çok arattığı kelime belli oldu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bu salgın dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bu salgın dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek
Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz
Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız gerekebilir
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Donald Trump Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Demet Evgar Kenan Doğulu Mustafa Ceceli Nuri Bilge Ceylan
Spor Falcao Okan Buruk Gökhan Gönül Nihat Özdemir Bülent Korkmaz
Daha Fazla Kaza Bursa Bingöl Karlıova
Şu an buradasınız: Hangi illerin emniyet müdürleri değişti? Değişen emniyet müdürleri kimler? Hangi emniyet müdürü nereye atandı? Yeni emniyet müdürleri belli oldu! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 09:44:35. #1.14#
title