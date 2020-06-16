Hangi illerin emniyet müdürleri değişti? Değişen emniyet müdürleri kimler? Hangi emniyet müdürü nereye atandı? Yeni emniyet müdürleri belli oldu! Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan atama kararıyla İstanbul, Adana, Kahramanmaraş, Niğde, Gümüşhane illerinin emniyet müdürleri değiştirildi. Emniyet müdürleri değişti! Hangi illerin emniyet müdürleri değişti? Değişen emniyet müdürleri kimler? Hangi emniyet müdürü nereye atandı? Yeni emniyet müdürleri belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atandı.Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci Adana Emniyet Müdürlüğüne, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne, Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş Niğde Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Celal Taşçı ise Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi.Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü EMNİYET MÜDÜRLERİ DEĞİŞEN İLLER HANGİLERİ? İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci, Adana Emniyet Müdürlüğüne Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Niğde Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Celal Taşçı, Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.