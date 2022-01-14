Hangi illerde yarın okullar tatil? 14 Ocak Cuma hangi il ve ilçede yarın okullar tatil oldu? Valilik ve Bakanlık'tan açıklama geldi mi?

Ülkemizde bazı şehirlerde kar yağışı devam ediyor. Kar yağışının ardından öğrenciler ve veliler, Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde yarın okullar tatil? Hangi il ve ilçede yarın 14 Ocak Cuma okullar tatil oldu? Valilik ve Bakanlık'tan açıklama geldi mi? 14 Ocak Cuma hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil edildi? Uzaktan eğitim devam edecek mi? araştırıyor. Peki, yarın hangi illerde okullar tatil? Yarın nerelerde okullar tatil olacak? Okul tatil ilan edilen yerler neresi?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ ? (14 OCAK CUMA 2022)

Ülkemizde bazı şehirlerde başlayan yoğun kar yağışları yarın okullar tatil olacak mı sorusunu gündeme getirdi. Yarın bazı şehirlerde kar tatili devam edecek. İşte ayrıntılar...

HANGİ İLLERDE VE İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

14 Ocak Cuma hangi il ve ilçelerde okullar tatil olacak şimdi kısaca açıklayalım.

- Ardahan

- Van

- Ordu (6 ilçesinde tatil)

- Konya (11 ilçesinde tatil)

- Kars

Okulların tatil olacağı diğer il ve ilçeler açıklandığında haberimize ekleyeceğiz...

ARDAHAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? (14 OCAK CUMA 2022)

Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçede ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi. Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut incelemelerde bulunmak üzere gittiği köy yolunda mahsur kaldı. Makam aracı köylülerin yardımıyla kurtarıldı.

Ardahan'da dün akşam başlayan ve bu sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışının ardından Hanak, Damal ve Çıldır ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil ilan edildi.

Öte yandan Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut incelemelerde bulunmak üzere gittiği Tunçoluk köyünde kara saplandı. Yolda mahsur kalan araç köylülerin yardımıyla kurtarıldı.

Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu da ulaşıma kapandı. Özel idare ekipleri karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? (14 OCAK CUMA 2022)

Van'da akşam saatlerine etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle il genelinde ilk, orta, liselerde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi. Öte yandan, Halk Eğitim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri de yarın kapalı olacak. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün için idari izinli sayılacak.

ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ? (14 OCAK CUMA 2022)

ORDU'da etkili olan kar nedeniyle Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Perşembe ve Mesudiye ilçelerinde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

Kenttin yüksek kesimli ilçelerinde etkili olan Kar, eğitimin aksamasına neden oldu. Kar yağışının yoğun olduğu Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Perşembe ve Mesudiye ilçelerindeki kaymakamlıklarca alınan karar doğrultusunda eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ? (14 OCAK CUMA 2022)

Konya'da kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Ahırlı, Altınekin, Bozkır, Çumra, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Sarayönü, Seydişehir ve Taşkent ilçelerinde eğitime 14 Ocak Cuma günü itibariyle 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ahırlı, Altınekin, Bozkır, Çumra, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Sarayönü, Seydişehir ve Taşkent ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 14 Ocak 2022 Cuma günü yüz yüze eğitime ilçe hıfzıssıhha kurullarınca 1 gün ara verilmiştir. Bu süre zarfında uzaktan eğitim yapacaktır" denildi.

Ayrıca İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Meram ilçesinin bazı mahallelerinde kar yağışı, buzlanma ve uzun süreli elektrik kesintisinden dolayı mağduriyet sebebiyle 14 Ocak 2022 Cuma günü yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği, uzaktan eğitim yapılacağı belirtildi.

KARS'TA OKULLAR TATİL Mİ? (14 OCAK CUMA 2022)

Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretimin 14 Ocak Cuma günü tatil edildiği belirtildi.

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