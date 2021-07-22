Hangi illerde ve ilçelerde denize girmek yasaklandı? 2021 Türkiye'de hangi şehirlerde ve ilçelerde denize girmek yasaklandı?
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Hangi illerde ve ilçelerde denize girmek yasaklandı? 2021 Türkiye'de hangi şehirlerde ve ilçelerde denize girmek yasaklandı?

Hangi illerde ve ilçelerde denize girmek yasaklandı? 2021 Türkiye'de hangi şehirlerde ve ilçelerde denize girmek yasaklandı?
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Son zamanlarda bazı illerimizde ve ilçelerimizde denizde yaşanan sorunların ardından bu ilçelerde denize girilmesine yasak getirildi. Peki, hangi illerde denize girmek yasaktır? Hangi ilçelerde denize girmek yasaklandı? İstanbul'da hangi ilçelerde denize girmek yasak? İzmir'de denize girmek yasaklandı mı? Karadeniz'de denize girmek yasak mı? Denize girmenin yasaklandığı şehirler ve ilçeler listesi sizlerle...

Hangi illerde ve ilçelerde denize girmek yasaklandı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, denize girilmesi yasaklanan iller neresi? Denize girilmesi yasaklanan ilçeler neresidir? Denize girilmesi yasak olan iller ve ilçeler listesi 2021 sizlerle...

HANGİ İLLERDE VE İLÇELERDE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI?

1- İstanbul - Şile

Bugün sabah saatlerinde üzücü olay yaşandı. Serinlemek için denize giren 3 kişi hayatını kaybetti. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklama denizde aşırı dalda olması sebebiyle denize girmek yasaklandı. ŞİLE'de Ayazma ve Kızılcaköy plajında denize gren 2 kişi boğularak hayatını kaybederken, 2 kişide dalgalara kapılarak kayboldu. Şile Kaymakamlığı tarafından ilçe sınırları içinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmek yasaklandı.

2- Sakarya - Karasu

Kaymakamlık tarafından Karasu'da denize girilmesi kısıtlandı. Yapılan açıklamada saat 16:30 sonrası denize girmek yasaklandı. Yasağa 1 saat kala cankurtaranlar vatandaşları uyarmaya başlıyor.

3- Kocaeli - Kandıra

Olumsuz hava koşulları denize girilmesine yasak getirdi Kandıra sahillerinde denize girmek yasaklandı. Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı olan Kandıra'da dün başlayan ve etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları sebebiyle, olası boğulma vakalarının yaşanmaması adına tüm ilçe genelinde denize girilmesine yasak getirildi.

4- İstanbul - Sarıyer

İstanbul Sarıyer'de olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Atlı jandarma ekibi sahil şeridi boyunca denetim yaparken, cankurtaranlar da yaptıkları anonslarla vatandaşlara denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğunu söyledi.

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