Hangi illerde vaka sayıları azaldı? İllerdeki vaka sayıları! İl bazlı vaka sayıları!
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Hangi illerde vaka sayıları azaldı? İllerdeki vaka sayıları! İl bazlı vaka sayıları!

18.02.2021 15:40 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:43
Hangi illerde vaka sayıları azaldı? İllerdeki vaka sayıları! İl bazlı vaka sayıları!

İl il vaka sayıları! Günlük vaka sayıları! İl bazında vaka sayıları! Sağlık Bakanı konu ile ilgili neler söyledi? Hangi illere vaka sayıları azaldı? Hangi illerde vaka sayıları çoğaldı?

Koronavirüs vaka sayıları! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca! Hangi illerde vaka sayıları azaldı? İllerdeki vaka sayıları! İl bazlı vaka sayıları! Hangi illerde vaka sayıları fazla!

HANGİ İLLERDE VAKA SAYILARI AZALDI?

En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum aşı ile birlikte en büyük gücümüz."

HANGİ İLLERDE VAKA SAYILARI ÇOĞALDI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sürece ait son durumu grafikler eşliğinde sosyal medya hesabından paylaştı. Koca'nın tweetinde şu ifadeler yer aldı: "Geçen haftaya göre 1 haftada 100.000 nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz: Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 15:43:27. #1.14#
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