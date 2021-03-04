Hangi illerde vaka artışı var? Hangi illerde vakalarda azalma var? Koronavirüs risk haritası!

İllere göre haftalık vaka sayıları güncel şekilde paylaşılmaya devam ediyor. Dün yapılan toplantının ardından bazı illerde vaka artışı dikkat çekti. Peki, hangi illerde vaka artışı var? Hangi şehirlerde koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor? Detaylar haberimizde.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı korona risk haritasına göre 23 ilde kısmi düşüşler yaşanırken, 58 ilde ise artış olduğu görüldü. Özellikle Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Samsun'dan gelen rakamların endişelendiren boyutlara ulaşması; bu kentlerde 15 günlük bir sokağa çıkma kısıtlamasına gidilebileceğini gündeme getirdi. Hangi illerde vaka artışı var? Hangi illerde vakalarda azalma var? Koronavirüs risk haritası!

HANGİ İLLERDE VAKA ARTIŞI VAR?

Fahrettin Koca'nın açıkladığı korona risk haritasına göre 23 ilde kısmi düşüşler yaşanırken, 58 ilde ise artış olduğu görüldü. Özellikle Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Samsun'dan gelen rakamların endişelendiren boyutlara ulaşması; bu kentlerde 15 günlük bir sokağa çıkma kısıtlamasına gidilebileceğini gündeme getirdi.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 11 BİNİ AŞTI

Dün açıklanan koronavirüs verileri tablosu ise normalleşmenin yeni başladığı günlerde şok etkisi yarattı. 7 bin ile 9 bin arasında gidip gelen günlük vaka sayıları dün 11 bin 837'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün Twitter hesabından paylaştığı İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı haritası ise durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Koca, haritayı paylaşıp şu mesajı yayınladı: "Her hafta açıkladığımız illerimizde 100.000 nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik. Kademeli ve kontrollü normalleşecegiz."

KARADENİZ'DE 5 İL ALARM VERİYOR

Özellikle risk haritasında kırmızı renk ile gösterilen yüksek riskli illerin birçoğu Karadeniz'de bulunduğu için gözler o bölgeye çevrildi. Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon'un oluşturduğu yüksek riskli grup içerisinde beş şehirdeki vaka artışları kısıtlamaların sürmesine rağmen bir türlü düşürülemedi.

15 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Mutasyon vakalarının da görülmeye başlandığı bölgede Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Samsun'da devam eden vaka artışları; bu illerde 15 günlük bir kapanmaya gidilmesi alternatifini gündeme getirdi.