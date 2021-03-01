Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? Hangi illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı?

Hangi illerde yasaklar kalktı? İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı? İzmir'de sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? Hangi illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı?

Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? Hangi illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı?

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

Bilindiği gibi 18 Mart 2020'de bilim insanlarımız, iş dünyamız ile yaptığımız toplantılarda ortak akıl ve kapsamlı tedbirleri milletimizle paylaştık. Süreç içinde aldığımız tedbirlerden etkilenen tüm kesimler için ilave destek paketleri oluşturduk ve uygulamaya geçirdik. Kimi ülkelerde, sağlık hizmetlerinde eksiklikler nedeniyle ortaya çıkan kaos ikliminin oluşmasına Türkiye'de izin vermedik. Türkiye sağlık hizmetleri, önleyici tedbirler bakımından her kesin takdir ettiği bir noktada durmaktadır. Örnek alınan bir ülke konumundayız. Bugün 9 milyon aşılamayla dünyada İlk 5 ülke arasında yer almaktadır. Birilerinin sürekli sorduğu MB rezervlerindeki hareketliliğin aslında bu dönemde verilen mücadelenin ne kadar zor olduğu göstermektedir. Salgının seyrine göre ihtiyaç duyulan halkımızın her bir ferdinin yanında yer almayı sürdüreceğiz. Salgınla mücadele stratejimizi sürekli güncelliyoruz. Bugün itibariyle yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz. Şu hususların altını çizmek istiyorum; Tedbirlerin sıkılaştırılması da gevşetilmesi de salgının seyriyle alakalıdır. Türkiye pek çok devlete nazaran büyük bir ülke olduğu için adımlarımızı kademeli şekilde atmamız gerekiyor.

HANGİ İLLER RİSKLİ BÖLGE?

100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere illerimizi sınıflandırdı. 81 vilayetimiz düşük riskli mavi, orta riskli sarı renklere ayrıldı. Her hafta illere göre yeniden düzenlenecek. Salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşmeye göre karar verilecek.