Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kalkacak? Sokağa çıkma yasağı kalkacak olan iler hangileri? İl il vaka sayıları ve vaka oranları! Vaka sayısı çok ve

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kademeli normalleşmede illerin durumuna göre karar alınacağını açıklamasından sonra illerdeki vaka sayıları merak konusu oldu. Peki, Sokağa çıkma yasağı kalkacak olan iler hangileri? İl il vaka sayıları ve vaka oranları ne? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kalkacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mart ayı itibarıyla kademeli normalleşmeye geçileceğini ve illerin düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandırılacağını söylemesinin ardından illerdeki toplam vaka sayıları merak edilmeye başladı. Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kalkacak? Sokağa çıkma yasağı kalkacak olan iler hangileri? İl il vaka sayıları ve vaka oranları! Vaka sayısı çok ve az olan iller hangileri?

VAKA SAYISI EN ÇOK OLAN İLLER

TRABZON: Zirvedeki 811 bin 901 nüfuslu Trabzon'da haftalık vaka bin 851 olurken günlük vaka sayısı 264 olarak kaydedildi.

RİZE: İkinci sırada yine bir Karadeniz kenti olan Rize geliyor. 344 bin 359 nüfuslu Rize'de haftalık vaka sayısı 697 olurken günlük ortalama vaka 100 oldu.

ORDU: 761 bin nüfuslu Ordu'da haftalık vaka sayısının bin 840 olduğu görülürken günlük ortalama vaka sayısı 211 dolayında seyrediyor.

GİRESUN: Dördüncü sırada yine bir Karadeniz kenti olan Giresun geliyor. 448 bin nüfusa sahip Giresun'da haftalık vaka sayısı 827 oldu, günlük vaka sayısı ise 118 olarak görüldü.

SAMSUN: Beşinci sıradaki 1 milyon 356 bin nüfuslu Samsun'da ise nüfusa 2 bin 323 haftalık vaka bulunuyor. Günlük vaka ise 332 seviyelerinde.

OSMANİYE: Altıncı sırada Osmaniye bulunuyor. 548 bin nüfuslu Osmaniye'de haftalık vaka sayısı 767, günlük vaka sayısı ise 110 oldu.

TOKAT: 7'inci sıradaki Tokat 597 bin nüfusa sahip. Tokat'ın haftalık vaka sayısı 709 olurken günlük ortalama vaka sayısı 101 seviyesinde olduğu görüldü.

KARAMAN: 8'inci sıradaki 254 bin nüfuslu Karaman'da haftalık vaka sayısı 263 oldu, günlük vaka sayısı da 38 seviyesinde.

ADIYAMAN: 9'uncu sıradaki 632 bin nüfuslu Adıyaman'da ise haftalık vaka sayısı 636 olurken günlük ortalama vaka sayısının 91 olduğu görüldü.

GÜMÜŞHANE: 10'uncu sırada ise yine bir Karadeniz kenti geliyor. 141 bin nüfuslu Gümüşhane'de haftalık vaka sayısı 138 oldu. Günlük ortalama vaka sayısı ise 20 seviyesinde oldu.

VAKA SAYISI EN AZ OLAN İLLER

Doğu ve Güneydoğu illeri ise her 100 bindeki haftalık vaka sayısına göre listenin sonlarında yer aldı. Nüfusa oranla en düşük koronavirüs vaka sayısı bulunan 10 il şöyle:

ŞIRNAK: Zirvedeki 537 bin nüfuslu Şırnak'ta haftalık vaka sayısı 42, günlük vaka sayısı 6 oldu.

HAKKARİ: İkinci sırada 280 bin nüfuslu Hakkari yer aldı. Hakkari'de haftalık vaka sayısı 27, günlük vaka sayısı 4 oldu.

BİTLİS: 3'üncü sırada 350 bin nüfusuyla Bitlis geldi. Bitlis'te haftalık 36 vaka görülürken günlük vaka sayısı da 5 olarak kaydedildi.

BATMAN: 4'üncü sıradaki 620 bin nüfuslu Batman'da ise haftalık vaka 77, günlük vaka 11 oldu.

VAN: 5'inci sırada ise Van geldi. 1 milyon 149 bin nüfuslu Van'da haftalık vaka 171, günlük vaka 24 olarak görüldü.

MARDİN: 6'ıncı sıradaki 854 bin nüfuslu Mardin'de ise haftalık 131 vaka, günlük 19 vaka olduğu saptandı.

MUŞ: 7'inci sırada ise Muş geldi. 411 bin nüfuslu Muş'ta haftalık 67 vaka, günlük 10 vaka görüldü.

DİYARBAKIR: 8'inci sıradaki 1 milyon 783 nüfuslu Diyarbakır'da haftalık vaka 313 olurken günlük vaka da 45 olarak saptandı.

KARS: 9'uncu sıradaki 284 bin nüfuslu Kars'ta ise 51 haftalık, 7 günlük vaka tespit edildi.

SİİRT: 10'uncu sırada ise Siirt geldi. 311 bin nüfuslu Siirt'te haftalık 71, günlük 10 vaka tespit edildi.

İSTANBUL , ANKARA, İZMİR VAKA SAYILARI

İstanbul, her 100 bindeki haftalık vaka sayısına göre sıralanan listede 29. sırada yer alırken günlük ortalama vaka sayısı 1330 oldu. Geçen aylarda "Türkiye'nin Vuhan'ı" olarak anılan Ankara, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı listede 52. sırada yer aldı. 5 milyon 663 bin 322 nüfusu olan Ankara'nın günlük ortalama vaka sayısının da 287'ye düştüğü görüldü. 100 bindeki haftalık vaka sayısı 44.39 olan 42. sıradaki İzmir'de günlük ortalama vaka sayısı ise 279.