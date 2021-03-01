Hangi illerde restoranlar açılacak? Cafe ve restoranlar hangi illerde açılacak? İşte 1 mart kabine kararları
Hangi illerde restoranlar açılacak? Cafe ve restoranlar hangi illerde açılacak ile ilgili son dakika açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yapılan Kabine Toplantısı'na illere vurgu yaptı. İşte 1 mart kabine kararları
Hangi illerde restoranlar açılacak? Cafe ve restoranlar hangi illerde açılacak ile ilgili açıklama geld.i Kafe, restoran ve lokantalar koronavirüs önlemleri kapsamında hizmetlerine gel-al ve paket servis şeklinde hizmet veriyorlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme takvimini toplantı sonrası duyurdu. Kafelerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Restoran, lokanta, kafetarya, tatlıcı pastane kıraathane gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07:00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteye ile sürdürebileceklerdir." dedi.
HANGİ İLLERDE RESTORANLAR AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kademeli normalleşme çerçevesinde bugün uygulamaya geçen "yerinde karar" döneminin ilk kabine toplantısına başkanlık etti. Beştepe'de saat 15:55'te başlayan toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri konusunda kabineye kapsamlı bir sunum yaptı. Koca, mutasyonlu virüsün hangi illerde ne durumda olduğunu, illerdeki vaka tablosunu, alınabilecek tedbirleri ve esnetme önerilerini kabine üyelerine anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;
- Salgınla mücadele stratejimizi sürekli güncelliyoruz. Bugün itibariyle yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz. Şu hususların altını çizmek istiyorum; Tedbirlerin sıkılaştırılması da gevşetilmesi de salgının seyriyle alakalıdır. Türkiye pek çok devlete nazaran büyük bir ülke olduğu için adımlarımızı kademeli şekilde atmamız gerekiyor. 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere illerimizi sınıflandırdı. 81 vilayetimiz düşük riskli mavi, orta riskli sarı renklere ayrıldı. Her hafta illere göre yeniden düzenlenecek. Salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşmeye göre karar verilecek.
- Aksi bir durumda yani salgın artış eğilimine girdiği yerde kısıtlamalar genişletilebilecek. Her ilimiz salgın tedbirlerinin orada ne düzeyde uygulanacağını kendileri belirleyecek.
- Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.
- Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek.
- İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.
- Orta ve düşük riskli bölgelerde orta ilkokul liselerdeki eğitim başlayacaktır.
- Restoran, lokanta ve kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.
- Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.
- Sokağa çıkma saatler 65 yaş üstü 21 yaş için orta ve düşükte kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek yerlerde çıkma süreleri arttırılacaktır.
- Sivil toplum kuruluşları, kooparatifler vb kuruluşlar düşük, orta, yüksek illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılacaktır.
- Hedefimiz mümkün olan en kısa sürede ülkemizin tamamında normalleşme sürecini tamamlamaktır. Salgın boyunca her konu da öncü ve örnek olan Türkiye'nin kısıtlamaların gevşetilmesi, tamamen kaldırılması hususunda aynı başarıyı göstereceğine yürekten inanıyorum.