Hangi illerde restoranlar açılacak? Cafe ve restoranlar hangi illerde açılacak? İşte 1 mart kabine kararları

Hangi illerde restoranlar açılacak? Cafe ve restoranlar hangi illerde açılacak ile ilgili son dakika açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yapılan Kabine Toplantısı'na illere vurgu yaptı. İşte 1 mart kabine kararları

Hangi illerde restoranlar açılacak? Cafe ve restoranlar hangi illerde açılacak ile ilgili açıklama geld.i Kafe, restoran ve lokantalar koronavirüs önlemleri kapsamında hizmetlerine gel-al ve paket servis şeklinde hizmet veriyorlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme takvimini toplantı sonrası duyurdu. Kafelerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Restoran, lokanta, kafetarya, tatlıcı pastane kıraathane gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07:00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteye ile sürdürebileceklerdir." dedi.

HANGİ İLLERDE RESTORANLAR AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kademeli normalleşme çerçevesinde bugün uygulamaya geçen "yerinde karar" döneminin ilk kabine toplantısına başkanlık etti. Beştepe'de saat 15:55'te başlayan toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri konusunda kabineye kapsamlı bir sunum yaptı. Koca, mutasyonlu virüsün hangi illerde ne durumda olduğunu, illerdeki vaka tablosunu, alınabilecek tedbirleri ve esnetme önerilerini kabine üyelerine anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;