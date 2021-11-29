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Hangi illerde okullar tatil? Lodos hangi illeri vurdu? Okullar kaç gün tatil?

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Hangi illerde okullar tatil? Lodos hangi illeri vurdu? Okullar kaç gün tatil?

Türkiye'nin bir çok ilinde sabah saatlerinde etkisini artırmaya başlayan lodos, hayatı felç etti. Çok sayıda ilçede ağaçlar ve elektrik direkleri devrilirken, evlerin çatıları da hasar gördü. İllerden şiddetli fırtına nedeniyle okul tatili haberleri gelmeye başladı. Peki Hangi illerde okullar tatil? Lodos hangi illeri vurdu?

İSTANBUL (Haberler.com) - Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; İstanbul'daki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve yarın saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin ediliyor.Olumsuz hava koşullarının okulları engelleyip engellemeyeceği merak konusuydu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamasıyla başka illerden de tatil haberler i gelmeye başladı. Hangi illerde okullar tatil? Lodos hangi illeri vurdu? detaylar haberimizde.

İstanbul'da okulların yarın eğitime bir gün ara verildiğini duyuran Vali Ali Yerlikaya, "İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden Lodos nedeniyle; eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

Kocaeli -İstanbul'un ardından Kocaeli'de de bir dizi fırtına önlemi alınırken alınan önlemleri Vali Seddar Yavuz, sosyal medyadan açıkladı. Yavuz, "Kıymetli Kocaelili kardeşlerim, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle ilimiz genelinde; eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır." dedi.

Sakarya'da da okullar bir gün süreyle tatil edildi. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Sevgili Hemşehrilerim; ilimizde hayatı olumsuz etkilemeye devam eden hava koşulları ve lodos nedeniyle eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır…" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; İstanbul'daki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve yarın saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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