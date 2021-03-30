Hangi illerde okullar kapandı? Okullar kapandı mı? Son dakika okullar açıklamaları
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Hangi illerde okullar kapandı? Okullar kapandı mı? Son dakika okullar açıklamaları

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Hangi illerde okullar kapandı? Okullar kapandı mı? Son dakika okullar açıklamaları

Hangi illerde okullar kapandı? Son dakika okullar açıklamaları... Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelmiş ve eğitimde "yerinde karar" uygulaması kapsamında yüz yüze ya da uzaktan eğitimle ilgili kararların valilikler tarafından alınacağı kaydedilmişti. Art arda gelen açıklamaların ardından yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçen ilk il ise Çorum oldu. Peki, Hangi illerde okullar kapandı? Valilikler okullar kapanması ile ilgili karar verecek! Son dakika okullar açıklamaları

Önce Erdoğan sonra MEB topu valiliklere attı! Yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçen ilk il Çorum oldu
Önce Erdoğan sonra MEB topu valiliklere attı! Yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçen ilk il Çorum oldu

Hangi illerde okullar kapandı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ilave tedbirler alındığını, bazı kararların da hıfzıssıhha meclislerine bırakıldığını söyledi.

HANGİ İLLERDE OKULLAR KAPANDI?

Ülke genelinde vaka sayılarının artmasıyla 58 il kırmızıya dönmüştü. Diğer illerin ise yüz yüze eğitim için benzer karar alıp almayacağı merak konusu.

YÜZ YÜZE VE UZAKTAN EĞİTİM İÇİN KARARI VALİLİKLER VERECEK

Erdoğan'ın sözlerinden sonra açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitimde "yerinde karar" uygulaması kapsamında daha önce kamuoyu ile paylaşılan kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edileceğini açıkladı ve topu İl Hıfzıssıhha Kurullarına attı.

İLK KARAR ÇORUM'DAN

Çorum'un her 100 bin kişide görülen vaka sayısının artması nedeniyle Kovid-19 risk değerlendirme haritasında "kırmızı" kategorideki iller arasına girdiğini belirten Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, bu nedenle yeni kararlar alındığını anlattı.

Çiftçi, "Bu nedenle Milli Eğitim Müdürümüz ile de görüştüm. Okullarımızda 8, 12. sınıflar, ana sınıfları ve ilkokulların dışındaki diğer ara sınıflarda yüz yüze eğitimden tekrar uzaktan eğitime geçme kararı aldık. Bugün itibarıyla okullarımızda uygulamaya başladık" dedi.

Ramazan Eles
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